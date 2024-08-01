

Бельгийская компания Jan De Nul победила в тендере на проектирование/строительство морской инфраструктуры порта Анаклия

01.08.2024 11:47





Победителем международного тендера, объявленного на выполнение работ по строительству морской инфраструктуры глубоководного порта Анаклия из т.н. большой четверки выбрана крупная бельгийская компания Jan De Nul. По информации Министерства экономики, после завершения переговоров одна из крупнейших в мире европейских компаний проведет работы по углублению акватории и строительству мола порта Анаклия.



«Тендерная комиссия остановила выбор на лучшем из лучших. В тендере приняли участие три из четырех компаний. Все они европейские и имеют лучшую международную репутацию в данной деятельности. Компании, приглашенные к тендеру, владеют 80 процентами мирового дноуглубительного флота. Бельгийская компания «Jan De Nul» была основана в 1938 году, ее оборот составляет 2,5 миллиарда евро, ею трудозаняты более 7000 человек. Компания была активно включена в проект расширения Панамского канала, кроме того осуществила или осуществляет проекты в различных регионах мира, включая Европу, Персидский залив, Африку и другие.



Глубоководный порт Анаклия будет визитной карточкой нашей страны, которая должна связать транспортные системы Европы и Азии. Для его строительства и развития правительство Грузии будет сотрудничать только с компаниями и финансовыми институтами с высокой репутацией. Ярким примером тому является бельгийская компания Jan De Nul, которую тендерная комиссия при включенности международных консультантов сочла лучшей и уже направила приглашение для начала переговоров по соглашению/оформлению соглашения.



Глубоководный порт Анаклия – стратегический проект нашей страны. Посредством него Грузия должна упрочить свою геостратегическую функцию – связать друг с другом транспортные системы Европы и Азии, обслуживать грузопоток в Среднем коридоре, который на сегодняшний день является кратчайшим и безопасным путем для Запада и Востока. Порт Анаклия сможет существенно развить экономику Грузии, привлечет международные инвестиции и создаст тысячи новых рабочих мест. Более того, успешное функционирование порта Анаклия будет направлено ​​на повышение конкурентоспособности не только Грузии, но и других стран Среднего коридора.



Принять первые суда в глубоководном порту Анаклия планируется в 2029 году, что увеличит грузопоток через транспортную и логистическую инфраструктуру Грузии. Пропускная способность первой фазы порта составит 600 тысяч контейнеров в год, ориентировочная стоимость — 600 миллионов долларов США», - говорится в информации.





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