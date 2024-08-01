

Власти Грузии надеются принять первые контейнеровозы в порту Анаклия с 2029 года

01.08.2024 15:12





Работы по строительству морской инфраструктуры глубоководного порта Анаклия выполнит бельгийская компания Jan De Nul, - об этом на брифинге в аппарате правительства сообщил первый вице-премьер, министр экономики и устойчивого развития.



По словам Левана Давиташвили, компания- победитель международного тендера - одна из т.н. большой четверки и специализируется на морских строительных работах.



«Мы завершили процесс выбора компании по строительству порта. Компания Jan De Nul располагает крупнейшим в мире специфическим флотом, который будет использоваться для работ по строительству порта, это будут как дноуглубительные работы, так и обустройство соответствующих волноломов. Это основная, универсальная морская инфраструктура, которая будет пригодна при дальнейшем развитии порта в различных конфигурациях. Поэтому в течение августа мы будем работать над соглашением с компанией - думаю, на это потребуется несколько недель, чтобы уже с сентября на территории Анаклии увидеть активные строительные работы», - сказал министр экономики.



По оценке первого вице-премьера, сотрудничество с компанией Jan De Nul позволит правительству Грузии в условленные сроки принять в эксплуатацию в порту Анаклия первые контейнеровозы с 2029 года, что является важным фактором, способствующим развитию «Среднего коридора», соединяющего Европу и Азию.



«Это даст нам возможность и дальше развивать нашу портовую инфраструктуру, способствовать улучшению инфраструктуры Среднего коридора, повышению конкурентоспособности. Конечно, это сделает Грузию и маршрут Среднего коридора еще более привлекательными.



Параллельно, вы знаете, что идет выбор частного партнера. Это процесс, в ходе которого мы выявили одного претендента, который представил конкретные предложения. С ним ведется уточнение предложений и работа. Один претендент выявлен, зафиксирован, но победителем мы не объявили. Победителем будет объявлен только в том случае, если условия, которые должны быть уточнены, будут соответствовать условиям конкурса», - заявил министр.





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