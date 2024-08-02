

В Грузии завершили строительство объездного участка дороги в Азербайджан

02.08.2024 14:20





Строительство участка магистральной дороги Бакурцихе - Цнори, ведущей от Тбилиси к границе с Азербайджаном, завершено.



"Очень важно, что после открытия этой дороги, автотранспорт не будет передвигаться в густонаселенном Цнори и шести прилегающих селах, что обеспечит разгрузку этих населенных пунктов. Новая дорога значительно улучшит стандарты движения и безопасности, втрое сократит время перемещения и в 2,5 раза повысит пропускную способность транспорта", - заявил на церемонии премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе.



Как в свою очередь отметил министр регионального развития и инфраструктуры Грузии Ираклий Карселадзе, построенная 18-километровая дорога является частью международной магистрали Тбилиси - Бакурцихе - Лагодехи - Азербайджан. Ранее транзитный маршрут пролегал через небольшие села.



Проект объездной дороги между городами Бакурцихе и Цнори в регионе Кахети на востоке Грузии включает двухполосную трассу и шесть мостов. Строительство нового участка дороги началось в 2022 году. Проект был осуществлен при поддержке Азиатского банка развития, его стоимость составила около $33 млн.





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