

Служба доходов объявляет конкурс стажировки на 208 вакансий

02.08.2024 16:59





Служба доходов Министерства финансов сообщает, что в соответствии с постановлением правительства Грузии от 15 мая 2023 года № 177 «Об утверждении правил стажировки в публичном учреждении», в целях привлечения молодых, энергичных и мотивированных человеческих ресурсов, со 2 августа в структурных подразделениях ведомства (Таможенный департамент, Департамент аудита, Департамент налогового мониторинга, Департамент управления долгами, Департамент обслуживания, Центр информационных технологий, Аналитический департамент, Юридический департамент, Департамент споров, Департамент международных отношений) по всей стране объявлен конкурс на прием 208 оплачиваемых стажеров.



Заявка опубликована на веб-сайте, администрируемом Бюро государственной службы. Продолжительность стажировки составляет четыре месяца, а обучение начнется с сентября.



В конкурсе могут принять участие студенты последних курсов бакалавриата или магистратуры, а также выпускники, окончившие бакалавриат или магистратуру в весеннем семестре 2023-2024 учебного года.



Важным критерием отбора является академическая успеваемость желающего пройти стажировку (средний балл (GPA) 2,8-4,0 или/, а балльная система — 71-100 баллов).



Кандидат на стажировку не обязан запрашивать и загружать отчет или средний балл, он должен лишь указать учебное заведение, профессию и свой GPA или показатель баллов.



Данную информацию Служба доходов запросит у аппликанта из указанного учебного заведения. В случае наличия диплома на иностранном языке, аппликанту придется загрузить переведенную и нотариально заверенную копию. Желающий стажироваться также должен загрузить копию удостоверения личности и заполнить мотивационное письмо.



Отборочный конкурс будет проводиться в два этапа – отбор документов и собеседование с членами конкурсной комиссии.



Следует отметить, что после принятия на стажировку, для совмещения стажировки с учебным процессом, студенту будет предоставлена ​​возможность воспользоваться специальным графиком посещения.



Оплата стажировки представляет собой максимальную сумму, определенную законодательством (закон Грузии «Об оплате труда государственных служащих») и составляет 598 лари, а для стажеров Центра информационных технологий и Департамента аудита — 1330 лари (поскольку эти профессии относятся к редким, дефицитным и высокооплачиваемым на рынке труда).



Служба доходов желает всем стажерам удачи в карьерном росте и развитии профессиональных навыков.







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