

В Раче начинается развитие совершенно нового курорта - замминистра экономики

03.08.2024 21:22





В Раче начинается развитие совершенно нового курорта, — об этом журналистам рассказала заместитель министра экономики Мариам Квривишвили.



По её словам, это решение будет способствовать росту туристических потоков, созданию новых рабочих мест и экономическому развитию региона.



«По поручению премьер-министра мы провели ряд исследований, изучили различные места и выбрали Мравалдзали как одно из особо интересных направлений, где государство совместно с частным сектором планомерно реализует развитие курорта. Наша задача, чтобы Мравалдзали стал универсальным четырехсезонным курортом, соответственно, и будет планирование курорта…



Кроме того, отобраны территории Схартала и Бетлеви, а также Шхивана. Мы рассматриваем указанные направления с точки зрения создания дополнительной курортной зоны и уверены, что совместными усилиями мы сможем создать два новых важных направления для туристической отрасли нашей страны, новые центры привлекательности», — сказала Мариам Квривишвили.



Заместитель министра отметила, что каждый курорт должен быть четырехсезонным и планирование будет осуществляться соответствующим образом.







• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





