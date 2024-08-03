|
|
|
В Раче начинается развитие совершенно нового курорта - замминистра экономики
03.08.2024 21:22
В Раче начинается развитие совершенно нового курорта, — об этом журналистам рассказала заместитель министра экономики Мариам Квривишвили.
По её словам, это решение будет способствовать росту туристических потоков, созданию новых рабочих мест и экономическому развитию региона.
«По поручению премьер-министра мы провели ряд исследований, изучили различные места и выбрали Мравалдзали как одно из особо интересных направлений, где государство совместно с частным сектором планомерно реализует развитие курорта. Наша задача, чтобы Мравалдзали стал универсальным четырехсезонным курортом, соответственно, и будет планирование курорта…
Кроме того, отобраны территории Схартала и Бетлеви, а также Шхивана. Мы рассматриваем указанные направления с точки зрения создания дополнительной курортной зоны и уверены, что совместными усилиями мы сможем создать два новых важных направления для туристической отрасли нашей страны, новые центры привлекательности», — сказала Мариам Квривишвили.
Заместитель министра отметила, что каждый курорт должен быть четырехсезонным и планирование будет осуществляться соответствующим образом.
|
|
|
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна