

Грузия заработала на международном туризме в I полугодии 1,9 млрд долларов

03.08.2024 22:43





Доходы Грузии от международного туризма в первом полугодии достигли рекордных 1,9 млрд долларов. Об этом сообщает Национальная администрация туризма Грузии.



Рекордным стал доход от туристов из стран ЕС и Великобритании. Он составил 246 млн долларов, что на 14% больше данных 2023 года, передает «Новости-Грузия». По данным Национального банка Грузии, доходы распределяются по странам следующим образом:



Россия – 380,1 млн долларов;



Турция – 287 млн долларов;



Страны ЕС и Великобритания – 246,3 млн долларов;



Израиль – 175,4 млн долларов;



Азербайджан – 78,5 млн долларов;



Украина – 69 млн долларов;



Иран – 64,2 млн долларов;



Армения – 64,1 млн долларов;



Беларусь – 39 млн долларов;



Саудовская Аравия – 32,6 млн долларов;



Остальные страны – 462 млн долларов.



В первом полугодии 2024 года иностранцы совершили в Грузию более 3 миллионов визитов (годовой рост на 5,6%). Наибольшее количество международных визитов в первом полугодии было зафиксировано из соседних стран – Турции, России и Армении.





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