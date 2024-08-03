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Грузия заработала на международном туризме в I полугодии 1,9 млрд долларов


03.08.2024   22:43


Доходы Грузии от международного туризма в первом полугодии достигли рекордных 1,9 млрд долларов. Об этом сообщает Национальная администрация туризма Грузии.

Рекордным стал доход от туристов из стран ЕС и Великобритании. Он составил 246 млн долларов, что на 14% больше данных 2023 года, передает «Новости-Грузия». По данным Национального банка Грузии, доходы распределяются по странам следующим образом:

Россия – 380,1 млн долларов;

Турция – 287 млн долларов;

Страны ЕС и Великобритания – 246,3 млн долларов;

Израиль – 175,4 млн долларов;

Азербайджан – 78,5 млн долларов;

Украина – 69 млн долларов;

Иран – 64,2 млн долларов;

Армения – 64,1 млн долларов;

Беларусь – 39 млн долларов;

Саудовская Аравия – 32,6 млн долларов;

Остальные страны – 462 млн долларов.

В первом полугодии 2024 года иностранцы совершили в Грузию более 3 миллионов визитов (годовой рост на 5,6%). Наибольшее количество международных визитов в первом полугодии было зафиксировано из соседних стран – Турции, России и Армении.


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