

Грузия возможно уже стала «запасным аэродромом для бегущих от войн»

04.08.2024 15:08





На столичном рынке новостроек появился новый тренд: заметно выросла доля иностранных покупателей. Ранее наибольшую активность проявляли переселенцы из России, но сейчас их серьёзно потеснили израильтяне. За первые шесть месяцев 2024 года доля израильтян достигла 11% от общего объёма сделок на тбилисском рынке первичного жилья, в то время как годом ранее этот показатель составлял всего 4%. Такие данные приводит инвестиционная компания Galt&Taggart в своём исследовании.



Граждане Грузии в первой половине 2024 года составили 76% от общего объема продаж столичной недвижимости в девелоперских проектах, что на 4% меньше по сравнению с прошлым годом. Доля иностранных покупателей, особенно из Израиля, выросла с 4% до 11%, тогда как доля россиян снизилась с 8% до 2%.



Исследование Galt&Taggart основывается на данных опроса, проведенного в июле 2024 года среди 14 системных девелоперов Тбилиси, включающего информацию по 67 текущим строительным проектам в городе.



Согласно данным опроса, в июне 2024 года продажи квартир на столичном рынке первичной недвижимости выросли на 17,7% по сравнению с маем 2024 года. Майский спад был вызван праздниками и политической нестабильностью в стране. Несмотря на увеличение продаж в июне, они все же были ниже уровня предыдущих месяцев, за исключением мая. Это связано с тем, что многие граждане выехали за границу на чемпионат по футболу «Euro 2024».



По данным Galt&Taggart, в июне 2024 года в Тбилиси было продано квартир на сумму 228,5 миллиона долларов США, что на 17,6% меньше, чем годом ранее. В целом, за первые шесть месяцев 2024 года в столице было продано жилья на сумму 1,438 миллиарда долларов, что на 1,2% ниже аналогичного показателя 2023 года.



Средняя стоимость одного квадратного метра жилья в июне 2024 года составила 1271 доллар, по сравнению с 1138 долларами в июне 2023 года и 933 долларами в июне 2022 года. Средняя стоимость аренды одного квадратного метра жилплощади в июне 2024 года составила 9,9 долларов, в то время как в июне 2023 года аренда стоила 11,6 долларов за метр, а в июне 2022 года — 7,9 долларов за метр.



Galt&Taggart также предоставил средние цены на покупку и аренду жилья в новостройках в Тбилиси в состоянии «белого каркаса»:



Мтацминда: 2’689 долларов за метр, аренда — 14,1 долларов за метр;

Ваке: 2’346 долларов за метр, аренда — 16,5 долларов за метр;

Чугурети: 1’563 долларов за метр, аренда — 11,2 долларов за метр;

Сабуртало: 1’535 долларов за метр, аренда — 12 долларов за метр;

Крцаниси: 1’445 долларов за метр, аренда — 10,9 долларов за метр;

Исани: 1’272 долларов за метр, аренда — 10,8 долларов за метр;

Дидубе: 1’208 долларов за метр, аренда — 9 долларов за метр;

Надзаладеви: 1’122 долларов за метр, аренда — 8,8 долларов за метр;

Глдани: 1’047 долларов за метр, аренда — 7,7 долларов за метр;

Самгори: 1’021 доллар за метр, аренда — 7,5 долларов за метр;

Диди Дигоми: 965 долларов за метр, аренда — 7,7 долларов за метр;

Вашлиджвари: 916 долларов за метр, аренда — 8,3 долларов за метр.



Рост интереса к грузинской недвижимости со стороны израильтян объясняется несколькими факторами. По словам эксперта в области грузино-израильских отношений Норы Крихели, стоимость недвижимости в Израиле значительно выше, чем в Грузии, что делает покупку жилья в Тбилиси более привлекательной. Израильтяне, не имея возможности приобрести жилье в своей стране, ищут альтернативы за рубежом. Грузия, с её традиционной толерантностью и сравнительно низкими ценами, становится привлекательным «запасным аэродромом» для многих.



Напомним, что в 2022 году, после начала полномасштабной войны России против Украины, и в первом квартале 2023 года наибольшую активность на грузинском рынке жилья проявляли экспаты — покупатели из России, за которыми следовали граждане Израиля и Ирана. За этот период россияне приобрели в Грузии 8’249 объектов жилой недвижимости, израильтяне — 2’563 объекта, а иранцы — 779 объектов.





• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





