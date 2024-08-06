

В аэропортах Грузии зафиксировано рекордное количество пассажиров - замминистра экономики

06.08.2024 19:57





Пассажиропоток в международных аэропортах Грузии значительно увеличился. Тбилисский аэропорт в июле обслужил 519 275 пассажиров, что на 29% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, а батумский аэропорт перевез на 48% больше пассажиров по сравнению с предыдущим годом. Это также исторический максимум в Кутаисском международном аэропорту, где за 7 месяцев 2024 года обслужили до миллиона пассажиров.



По словам заместителя министра экономики и устойчивого развития Мариам Квривишвили, увеличились как частоты, так и направления из Европы и стран Персидского залива, что в конечном итоге отразило рекордный рост пассажиропотока в международных аэропортах страны.



Замминистра отметила, что Кутаисский международный аэропорт выполняет наибольшее количество рейсов по европейским направлениям.



«У нас в Кутаиси до 30 европейских направлений, что положительно влияет на диверсификацию туристической отрасли нашей страны и увеличивает долю европейских туристов в туристическом секторе нашей страны. Мы продолжаем осуществлять все мероприятия совместно с частным сектором для обеспечения устойчивости нашей туристической и авиационной отраслей», — заявила Мариам Квривишвили.



Заместитель министра положительно оценила сектор летнего туризма в Грузии и назвала его успешным. По ее словам, страна получила исторический максимум от туризма в виде доходов, которые по данным двух кварталов 2024 года составили 1,9 миллиарда долларов США.







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