

Батумский «Терминал 1» призвал немедленно остановить строительство «Пальмового острова»

07.08.2024 12:36





Компания «Терминал 1» призвала немедленно остановить строительство искусственного острова в Батуми, иначе последствия будут «непоправимыми».



Речь идет об амбициозном проекте строительства архипелага искусственных островов у побережья Батуми, который будет похож на дубайские пальмовые острова.



Компания приводит ряд аргументов, пишет Netgazeti:



➖Расстояние между пирсом, используемым «Терминалом 1» и искусственным островом составляет около 130 метров. При этом безопасность деятельности «Терминал 1» является частью плана национальной безопасности, так как это объект спецназначения и его работа связана с повышенным риском.



➖ Территория острова охватывает зону входа, маневрирования и стоянки будущих морских нефтяных танкеров у причала «Терминала 1».

Со стороны острова интенсивно и хаотично выбрасывают инертные материалы в сторону причала «Терминала 1» и пути захода судов.



➖ Компания считает недопустимым рассматривать проект «Остров Амбассадор Батуми» в текущих параметрах, указывая на абсурдность создания туристической зоны в районе швартовки судов и перегрузки нефтяных танкеров.



«Терминал 1» обвиняет «Остров Амбассадор Батуми» в предоставлении ложной информации административному органу, что многократно увеличивает риски безопасности акватории батумского порта.



Два года назад правительство Грузии присвоило проекту «пальмового острова» статус особого значения, а компании Ambassador Batumi Island передали 90 гектаров морской акватории. Тогдашний премьер Ираклий Гарибашвили лично заложил памятную капсулу на месте будущего строительства.

Согласно проекту, на островах расположатся около сотни вил и гостиница на 500 номеров. Там также будут развернуты торговые центры, аква-парк, яхт-клуб, учебные заведения, набережная.Общий объем инвестиций составит 100 миллионов долларов.





• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





