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Батумский «Терминал 1» призвал немедленно остановить строительство «Пальмового острова»
07.08.2024 12:36
Компания «Терминал 1» призвала немедленно остановить строительство искусственного острова в Батуми, иначе последствия будут «непоправимыми».
Речь идет об амбициозном проекте строительства архипелага искусственных островов у побережья Батуми, который будет похож на дубайские пальмовые острова.
Компания приводит ряд аргументов, пишет Netgazeti:
➖Расстояние между пирсом, используемым «Терминалом 1» и искусственным островом составляет около 130 метров. При этом безопасность деятельности «Терминал 1» является частью плана национальной безопасности, так как это объект спецназначения и его работа связана с повышенным риском.
➖ Территория острова охватывает зону входа, маневрирования и стоянки будущих морских нефтяных танкеров у причала «Терминала 1».
Со стороны острова интенсивно и хаотично выбрасывают инертные материалы в сторону причала «Терминала 1» и пути захода судов.
➖ Компания считает недопустимым рассматривать проект «Остров Амбассадор Батуми» в текущих параметрах, указывая на абсурдность создания туристической зоны в районе швартовки судов и перегрузки нефтяных танкеров.
«Терминал 1» обвиняет «Остров Амбассадор Батуми» в предоставлении ложной информации административному органу, что многократно увеличивает риски безопасности акватории батумского порта.
Два года назад правительство Грузии присвоило проекту «пальмового острова» статус особого значения, а компании Ambassador Batumi Island передали 90 гектаров морской акватории. Тогдашний премьер Ираклий Гарибашвили лично заложил памятную капсулу на месте будущего строительства.
Согласно проекту, на островах расположатся около сотни вил и гостиница на 500 номеров. Там также будут развернуты торговые центры, аква-парк, яхт-клуб, учебные заведения, набережная.Общий объем инвестиций составит 100 миллионов долларов.
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