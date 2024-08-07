

Президент Грузии: Эргнети полностью восстановлено на деньги «иностранных агентов»

07.08.2024 20:27





Президент – Когда министр культуры обращалась в ЮНЕСКО, чтобы были защищены церкви в Абхазии и Осетии, где министр по примирению? - Не могу не упомянуть и то, что Эргнети полностью восстановлено на деньги «иностранных агентов»

Президент – Когда министр культуры обращалась в ЮНЕСКО, чтобы были защищены церкви в Абхазии и Осетии, где министр по примирению? - Не могу не упомянуть и то, что Эргнети полностью восстановлено на деньги «иностранных агентов»





Мне интересно, когда наш министр культуры в последний раз обращалась в ЮНЕСКО для того, чтобы были защищены наши церкви в Абхазии и Осетии – где министр по примирению? Что делается каждый день, какая у нас есть стратегия для того, чтобы этот регион укрепился, - заявила президент Грузии Саломе Зурабишвили в беседе с журналистами в Эргнети.



По словам президента, оккупация не данность, это нельзя ни забыть, ни смириться.



В завершение беседы президент поблагодарила «иностранных агентов» за то, что восстановление Эргнети произошло при их финансировании.



«Это память, которую нельзя забыть, нельзя смириться. Как заявил премьер, это не данность, это то, с чем мы никогда не примиримся. Не притерпеться означает, что нам нужно каждый день думать о том, что можно сделать, не силой и войной вернуть эти территории. Объединение этих территорий, а точнее населения, начинается здесь, с укрепления этого села (Эргнети). Начинается с людей, которые все еще здесь живут.



Мне интересно, когда наш министр культуры (Тея Цулукиани) в последний раз обращалась в ЮНЕСКО, чтобы были защищены наши церкви в Абхазии и Осетии. Что делается в этом направлении? Что делается для грузинского языка? Что делается для того, чтобы отсюда назначить транспорт? Это ведь не сложно. Где министр по примирению? Что делается каждый день, какая стратегия у нас есть, чтобы этот регион укрепился.



Не могу не упомянуть и то, что это село полностью восстановлено на деньги иностранных агентов, спасибо им», - заявила Саломе Зурабишвили.





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