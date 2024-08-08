

Нацбанк: Инфляция остается ниже целевого уровня

08.08.2024 20:26





«Инфляция остается ниже целевого уровня», — информацию об этом отмечает Национальный банк Грузии. В НБГ отметили, что инфляция в июле составила 1,8%. По сравнению с июнем, цены снизились на 0,4%.



Удерживать инфляцию ниже целевого показателя помогают тенденции изменения цен на продукцию местного производства. В частности, местная инфляция, на которую во многом влияют долгосрочные экономические факторы, с начала 2024 года остается ниже целевого показателя в 3% и еще больше снизилась в июле.



Базовая инфляция, исключающая из потребительской корзины крайне волатильные цены на продукты питания, энергоносители и сигареты, составила 1,1%.



«В июле, по сравнению с прошлым месяцем, на потребительские цены больше всего повлияла плата за интернет. Улучшение качества интернета не привело к соответствующему подорожанию. Благодаря этому месячная инфляция снизилась на 0,2%. В годовом выражении инфляцию больше всего увеличил рост цен на бензин. По сравнению с июлем прошлого года, цены на бензин выросли в среднем на 21,3%, а вклад в инфляцию составил 0,8%. Снижение инфляции произошло главным образом за счет удешевления тарифов на электроэнергию. Тариф на электроэнергию в годовом выражении снизился на 13,2%, что снизило инфляцию на 0,3%. Цены на продукты питания были на 1,2% выше июльских цен прошлого года. Наиболее заметным среди них стал рост цен на яблоки, что увеличило общую инфляцию на 0,2%, а также снижение цены на подсолнечное масло на 0,1%», — говорится в отчете Нацбанка.



Что касается местной инфляции, то, как отмечается в опубликованном Нацбанком документе, местная инфляция снизилась до 1,9%.





• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





