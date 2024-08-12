

Forbes: ТОП-10 грузинских брендов 2024 года, которые вам нужно знать

12.08.2024 11:46







Грузия известна в мире виноделием и минеральными водами, а также как горно-морской курорт, который сегодня бросает вызов туристическим лидерам в этой части мира. Все это правда. Но в нашей есть много брендов с самыми амбициозными планами. Мы расскажем об актуальных и



Национальные бренды



Borjomi



Минеральная вода Боржоми – это главный бренд Грузии, узнаваемый благодаря поставкам в более чем 40 стран мира. На него приходится до 10% всего грузинского экспорта.



Зеленый цвет бутылок Боржоми в мире все больше ассоциируется с Грузией, а популярность этой воды способствует росту международной туристической привлекательности нашей страны и самого города, который считается одним из самых перспективных грузинских курортов.



Natakhtari



Лимонады – гордость нашей страны. К сожалению, известность грузинских лимонадов на международном рынке все еще недостаточна. Но целый ряд производителей в нашей стране прилагают усилия для их продвижения в мире.



Среди них – компания Efes Georgia, в безалкогольной линейке которой под брендом Natakhtari производится самый аутентичный грузинский лимонад – тархун, со вкусом самой Грузии.



Marani



Компания Marani производит множество вин самых разных сортов, которые экспортируются по всему миру.



Кахетинские виноделы достойно представляют на мировом рынке тысячелетние традиции грузинского виноделия. Среди жемчужин коллекции – «оранжевое» вино Satrapezo 10 Kvevri, которое в 2022 году получило золотую награду на Mundus Vini Summer Tasting в Германии.

Mildiani



Семейная винодельня Mildiani, основанная в 1991 году, производит множество алкогольных напитков, в первую очередь вин.



Но на мировом рынке спиртных напитков компания выступает амбассадором традиционного напитка Грузии – чачи. В коллекции производителя выделяется зеленый напиток с эстрагоном, который объединяет в себе сразу два символа нашей страны – чачу и тархун.



Одежда



Avtandil



Создателя бренда одежды Avtandil, дизайнера Автандила Цквитинидзе можно назвать родоначальником грузинской моды. Брендовая одежда представлена в Galleria Tbilisi, Tbilisi Mall, City Mall, Batumi Mall. У Instagram-аккаунта Avtandil сегодня около миллиона подписчиков.



В следующем году бренд отметит свое 25-летие. За это время бутики Avtandil открылись не только на постсоветском пространстве, но и в Европе с Азией. Avtandil покорил и американскую fashion-индустрию, одежда грузинского бренда давно есть в гардеробе таких как звезд как Lady Gaga и королева хип-хопа Mary J. Blige, а также других мировых знаменитостей.



Ювелирные изделия



Zarapkhana



Ювелирный бренд Zarapkhana даже в советское время (когда это был Тбилисский ювелирный завод) стремился хранить национальные традиции грузинских мастеров. А в новом тысячелетии он стал настоящим музеем ювелирного искусства Грузии.



Современные коллекции Zarapkhana «Царица Тамара», «Витязь в тигровой шкуре», «Колхидская легенда» и другие – это сама история грузинской цивилизации, увековеченная в золоте и драгоценностях.



С ростом туристической привлекательности Грузии грузинские брендовые украшения обретают все более широкую известность за пределами страны.



Украшения



Natia x Lako



Бренд Натии Хуцишвили и Лако Букия продолжает тренд массивных золотых изделий, которые были свойственны древнему искусству Колхиды.



В коллекциях бренда по-прежнему много изображений животных – в частности, оленей, которых особенно любил изображать великий сын Грузии Нико Пиросмани.



У бренда есть много звездных амбассадоров за рубежом – американская певица Katy Perry, индийская актриса Priyanka Chopra, супермодель Gigi Hadid и другие знаменитости.



Строительство



European Village



Строительная компания, известная высоким качеством строительства - 150 лет гарантии. Стала пионером малоэтажного строительства премиум-класса на побережье Грузии.



Компания привлекла в страну мировых гигантов, в том числе Wyndham Hotels & Resorts, управляющую компанию Aimbridge Hospitality и международную сеть обмена отдыхом RCI.



EV завершит строительство гостиничного комплекса Wyndham Grand Batumi Gonio в 2025 году. Среди покупателей номеров - элита СНГ, Израиля, ЕС, арабских стран, а также звезды Хабиб Нурмагомедов, Андрей Макаревич, светская львица Екатерина Варнава и другие знаменитости.



Еда



Guda



Сыр гуда изготавливается из молока овец, пасущихся только на горных пастбищах Тушетии. Место происхождения гуда защищено законодательно, как, например, происхождение шампанских вин и коньяков.



Это делает невозможным промышленное производство этого сыра, из-за чего цены на него довольно высоки. Поэтому производители гуда вместо его экспорта предлагают развивать международный кулинарный туризм в Тушетию, привлекая иностранных путешественников своим гастрономическим брендом.



Косметика



Zarbazani



Грузинский косметический бренд Zarbazani Wine & Beauty выпускает «винную косметику» на основе грузинских вин и масла виноградных косточек.



Бренд довольно молодой, но уже, наверное, самый известный в стране. Линейка Zarbazani Cosmetics в 2024 году включает 26 продуктов.



Для выхода на мировой рынок бренд использует коллаборацию грузинской аутентичности с французскими косметическими традициями. Грузия известна в мире виноделием и минеральными водами, а также как горно-морской курорт, который сегодня бросает вызов туристическим лидерам в этой части мира. Все это правда. Но в нашей есть много брендов с самыми амбициозными планами. Мы расскажем об актуальных и перспективных грузинских брендах 2024 года, которые уже завоевали позиции на международном рынке.Минеральная вода Боржоми – это главный бренд Грузии, узнаваемый благодаря поставкам в более чем 40 стран мира. На него приходится до 10% всего грузинского экспорта.Зеленый цвет бутылок Боржоми в мире все больше ассоциируется с Грузией, а популярность этой воды способствует росту международной туристической привлекательности нашей страны и самого города, который считается одним из самых перспективных грузинских курортов.NatakhtariЛимонады – гордость нашей страны. К сожалению, известность грузинских лимонадов на международном рынке все еще недостаточна. Но целый ряд производителей в нашей стране прилагают усилия для их продвижения в мире.Среди них – компания Efes Georgia, в безалкогольной линейке которой под брендом Natakhtari производится самый аутентичный грузинский лимонад – тархун, со вкусом самой Грузии.MaraniКомпания Marani производит множество вин самых разных сортов, которые экспортируются по всему миру.Кахетинские виноделы достойно представляют на мировом рынке тысячелетние традиции грузинского виноделия. Среди жемчужин коллекции – «оранжевое» вино Satrapezo 10 Kvevri, которое в 2022 году получило золотую награду на Mundus Vini Summer Tasting в Германии.MildianiСемейная винодельня Mildiani, основанная в 1991 году, производит множество алкогольных напитков, в первую очередь вин.Но на мировом рынке спиртных напитков компания выступает амбассадором традиционного напитка Грузии – чачи. В коллекции производителя выделяется зеленый напиток с эстрагоном, который объединяет в себе сразу два символа нашей страны – чачу и тархун.Создателя бренда одежды Avtandil, дизайнера Автандила Цквитинидзе можно назвать родоначальником грузинской моды. Брендовая одежда представлена в Galleria Tbilisi, Tbilisi Mall, City Mall, Batumi Mall. У Instagram-аккаунта Avtandil сегодня около миллиона подписчиков.В следующем году бренд отметит свое 25-летие. За это время бутики Avtandil открылись не только на постсоветском пространстве, но и в Европе с Азией. Avtandil покорил и американскую fashion-индустрию, одежда грузинского бренда давно есть в гардеробе таких как звезд как Lady Gaga и королева хип-хопа Mary J. Blige, а также других мировых знаменитостей.Ювелирный бренд Zarapkhana даже в советское время (когда это был Тбилисский ювелирный завод) стремился хранить национальные традиции грузинских мастеров. А в новом тысячелетии он стал настоящим музеем ювелирного искусства Грузии.Современные коллекции Zarapkhana «Царица Тамара», «Витязь в тигровой шкуре», «Колхидская легенда» и другие – это сама история грузинской цивилизации, увековеченная в золоте и драгоценностях.С ростом туристической привлекательности Грузии грузинские брендовые украшения обретают все более широкую известность за пределами страны.Бренд Натии Хуцишвили и Лако Букия продолжает тренд массивных золотых изделий, которые были свойственны древнему искусству Колхиды.В коллекциях бренда по-прежнему много изображений животных – в частности, оленей, которых особенно любил изображать великий сын Грузии Нико Пиросмани.У бренда есть много звездных амбассадоров за рубежом – американская певица Katy Perry, индийская актриса Priyanka Chopra, супермодель Gigi Hadid и другие знаменитости.Строительная компания, известная высоким качеством строительства - 150 лет гарантии. Стала пионером малоэтажного строительства премиум-класса на побережье Грузии.Компания привлекла в страну мировых гигантов, в том числе Wyndham Hotels & Resorts, управляющую компанию Aimbridge Hospitality и международную сеть обмена отдыхом RCI.EV завершит строительство гостиничного комплекса Wyndham Grand Batumi Gonio в 2025 году. Среди покупателей номеров - элита СНГ, Израиля, ЕС, арабских стран, а также звезды Хабиб Нурмагомедов, Андрей Макаревич, светская львица Екатерина Варнава и другие знаменитости.Сыр гуда изготавливается из молока овец, пасущихся только на горных пастбищах Тушетии. Место происхождения гуда защищено законодательно, как, например, происхождение шампанских вин и коньяков.Это делает невозможным промышленное производство этого сыра, из-за чего цены на него довольно высоки. Поэтому производители гуда вместо его экспорта предлагают развивать международный кулинарный туризм в Тушетию, привлекая иностранных путешественников своим гастрономическим брендом.Грузинский косметический бренд Zarbazani Wine & Beauty выпускает «винную косметику» на основе грузинских вин и масла виноградных косточек.Бренд довольно молодой, но уже, наверное, самый известный в стране. Линейка Zarbazani Cosmetics в 2024 году включает 26 продуктов.Для выхода на мировой рынок бренд использует коллаборацию грузинской аутентичности с французскими косметическими традициями.





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