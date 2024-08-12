

В Батуми могут снести "Башню Чачи"

12.08.2024 21:20





В проекте постановления горсовета, башня охарактеризована как "амортизированная и безликая".



Благоустройством территории, на которой находится "Башня Чачи", занимается компания "Ривьера". Постройка, которая была задумана как один из символов Батуми для привлечения туристов, не входит в число ее приоритетов.



* «Башня Чачи» бала построена в 2012 году. В течение какого-то времени после открытия башни, посетители могли наслаждаться потрясающим зрелищем, когда фонтан изливал чачу - раз в неделю в течение 15 минут.



Говорят, даже этих 15 минут хватало, чтобы туристы и местные завсегдатаи напивались до бессознательного состояния, и поэтому розлив 60-градусного напитка прекратился.



Главный купол имеет высоту 25 метров, а остальные 4 купола – по 5 метров. Башню окружают четыре фонтана. На каждом из них установлен кран, откуда должна подаваться чача в определенные часы. В свое время на строительство «Башни Чачи» из бюджета мэрии Батуми было потрачено 810 055 лари.





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