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В январе-июле 2024 года внешняя торговля Грузии выросла на 1,6%
13.08.2024 13:53
Согласно экспресс-данным Национальной службы статистики Грузии, опубликованным 13 августа, в январе-июле 2024 года внешнеторговый оборот товаров в Грузии составил 12,564 млрд долларов США, что на 1,6% больше, чем за соответствующий период предыдущего года.
По данным Службы статистики, экспорт снизился на 1,4% и составил 3,530 млрд долларов США, а импорт увеличился на 2,9% до 9,035 млрд долларов США. Отрицательное торговое сальдо составило 5,505 млрд долларов США, что составляет 43,8% внешнеторгового оборота.
Подробные данные по внешней торговле Грузии Служба статистики опубликует 19 августа.
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