

Итальянская CESI завершила ТЭИ проекта прокладки электрокабеля по дну Черного моря

13.08.2024 19:16





Итальянская консалтинговая компания CESI завершила технико-экономическое исследование проекта прокладки электрокабеля по дну Черного моря, согласно которому он считается перспективным и осуществимым. Об этом сообщила пресс-служба Министерства экономики и устойчивого развития Грузии.



"Завершилось технико-экономическое исследование проекта прокладки кабеля по дну Черного моря, согласно которому еще раз было подтверждено, что черноморский кабель как технически, так и экономически осуществим", - цитирует пресс-служба заместителя министра экономики Вахтанга Цинцадзе.



Исследованием также были определены оптимальные возможности кабеля, оценена стоимость проекта и экономический анализ, а также были установлены предварительные маршруты, по которым пройдет кабель в воде и на суше.



Технико-экономическое исследование было проведено по заказу "Государственной электросистемы Грузии", при поддержке Минэкономики и при финансовой помощи Всемирного банка. После этого начнутся работы по изучению дна Черного моря, добавили в ведомстве.



Проект электрокабеля по дну Черного моря подразумевает строительство высоковольтной сети, которая свяжет электроэнергетические системы Грузии и Европы. Осуществление проекта будет способствовать укреплению энергетической безопасности в Европе и на Кавказе, развитию сектора возобновляемой энергии, а также повысит транзитные возможности региона, добавили в ведомстве.



17 декабря 2022 года Азербайджан, Венгрия, Грузия и Румыния подписали соглашение о стратегическом партнерстве, которое предусматривает строительство энергомоста из Кавказского региона в Европу. В рамках достигнутого соглашения ожидается строительство подводного электрического кабеля Black Sea Energy мощностью 1 тыс. МВт и протяженностью 1 195 км. Кабель будет предназначен для поставок зеленой электроэнергии, производимой в Азербайджане, через Грузию и Черное море в Румынию для последующей транспортировки в Венгрию и остальную часть Европы.





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