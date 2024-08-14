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Выдано разрешение на строительство искусственного острова в Батуми
14.08.2024 16:38
Национальное агентство окружающей среды Грузии выдало компании Ambassadori Batumi Island природоохранное разрешение на строительство искусственного острова в Батуми. Руководитель ведомства Василий Гедеванишвили подписал распоряжение сегодня, 14 августа.
Инвестором проекта является Ambassadori Group. Строительство искусственного острова ведется в акватории Черного моря, рядом с железнодорожным вокзалом Батуми. Предполагаемый объем инвестиций составляет 100 миллионов долларов.
Ранее СМИ сообщили, что 2 августа Национальное агентство окружающей среды приостановило процесс выдачи природоохранного разрешения на строительство искусственного острова. Решение было основано на предварительных результатах исследования, проведенного по заказу компании «Терминал 1», управляющей нефтетерминалом Батуми. В письме директора компании Терминал 1» указывалось, что «хаотичное строительство» может создать угрозу для судов, входящих в терминал.
Агентство окружающей среды посчитало, что вопросы, поднятые компанией «Терминал 1», выходят за рамки его компетенции, в связи с чем обратилось к Министерству экономики для получения мнения.
«В письме министерства указано, что строительство и последующая эксплуатация, запланированные Ambassadori Batumi Island, не создадут угрозу функционированию портовой инфраструктуры, принадлежащей ООО «Терминал 1», включая безопасный вход/выход судов в акватории терминала», — говорится в распоряжении руководителя агентства.
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