

В 2023 году прямые иностранные инвестиции в Грузию составили 1,902 млрд долларов США

15.08.2024 14:27





Согласно скорректированным данным Национальной службы статистики Грузии, опубликованным 15 августа, прямые иностранные инвестиции в Грузию в 2023 году составили 1,902,2 миллиарда долларов США, что на 15,6% меньше скорректированного показателя 2022 года и на 19,3% больше предварительных данных 2023 года. Основными причинами снижения являются изменения в объемах реинвестирования и сокращение долговых обязательств.



По данным Службы статистики, доля реинвестирования в 2023 году составила 83,7% от общего объема прямых иностранных инвестиций.



В 2023 году наибольшая доля прямых иностранных инвестиций – 386,3 млн долларов США – поступила из Нидерландов, за ними следовали Великобритания с 364,3 млн долларов США и США с 182,2 млн долларов США.



Доля остальных стран в прямых иностранных инвестициях выглядит следующим образом: Турция – со 109,5 млн долларов США; Россия – со 103,3 млн долларов США; Китай – с 98,4 млн долларов США; Мальта – с 97,4 млн долларов США; Азербайджан – с 90,3 миллиона долларов США; Япония – с 69,4 млн долларов США; Швейцария – с 41,9 млн долларов США; Остальные страны – с 359,2 млн долларов США.



В 2023 году наибольшая доля прямых иностранных инвестиций – 583,6 млн долларов США – пришлась на финансовый и страховой сектор. Далее идут: торговля – 314,3 млн долларов США; обрабатывающая промышленность – 301,5 млн долларов США; транспорт – на 165,4 млн долларов США; информация и связь – на 119,6 млн долларов США; недвижимость – 111,2 млн долларов США; строительство – 85,9 млн долларов США; профессиональная и научная деятельность –50 млн долларов США; энергетика – 44,3 млн долларов США; развлечение и отдых – 35,2 млн долларов США; остальные отрасли – 91,3 млн долларов США.





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