

Бастующие сотрудники «Evolution Georgia» намерены перекрыть одну из улиц Тбилиси

19.08.2024 15:08





Часть сотрудников «Evolution Georgia» бастуют уже 39-й день. Трое из них седьмой день ведут протестную голодовку. Как заявили бастующие, если до 20:00 часов власти, президент Грузии и Народный защитник не подключатся к процессу решения проблемы, они объявят о перекрытии улицы Эристави в районе Дидубе. Об этом от имени протестующих сообщил профсоюз «Лабори».



«Мы призываем власти подключиться к решению проблемы, которая достигла критического предела, нельзя не допустить, чтобы жизнь и здоровье голодающих оказались под угрозой, а для голодающих важна каждая минута.



Мы обращаемся к властям, президенту Грузии и Народному защитнику немедленно подключиться к процессам сегодня до 20:00, иначе мы будем вынуждены перекрыть центральную дорогу в Дидубе, чтобы защитить жизни и здоровье голодающих людей.



Мы знаем, что нас задержат, но мы готовы на это, что бы сохранить жизни и здоровье голодающих людей», — заявили в профсоюзе.



За состоянием голодающих следят мобилизованные на месте бригады Скорой помощи. По словам бастующих, у голодающих периодически резко падает уровень сахара в крови и они теряют от 5 до 8 кг веса. По их словам они были к этому готовы.



«Никто из нас, даже если ему станет плохо, в здравом уме не поедет отсюда на «скорой», если только нас не заберут. Не заставляйте нас доходить до такой ситуации», — говорит одна из голодающих Тамар Ансиани.



Сегодня утром возле офиса «Evolution Georgia» была организована «цепь солидарности». Бастующие сотрудники мобилизованы у входа в административное здание компании и не допускают других сотрудников в здание.



«Evolution Georgia» — компания, предоставляющая удаленные услуги азартных игр, которая пришла в Грузию в 2017 году. Только в Грузии в компании работает около 8000 сотрудников.



12 июля более 4000 сотрудников онлайн-казино ««Evolution Georgia» объявили забастовку. В казино массово трудоустроены грузинские студенты. Сотрудники требуют повышения зарплаты и надлежащих условий труда.



Задолго до забастовки сотрудники, большинство из которых — студенты, сетовали по поводу условий труда. Также недавно просочилась скандальная переписка менеджеров, в которой они предположительно унижали сотрудников компании.





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