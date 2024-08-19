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Манджгаладзе: Опубликованные «Грузстатом» данные по безработице являются предвыборной манипуляцией


19.08.2024   17:22


По заявлению одного из лидеров «Единства - Национального движения» депутата Пааты Манджгаладзе, опубликованные «Грузстатом» данные по безработице являются предвыборной манипуляцией «Грузинской мечты».

По словам Манджгаладзе, на самом деле то, что грузины покидают свои семьи и страну, является результатом того, что в Грузии нет достойной работы, оплаты, а цены очень высоки.

«Это результат политики грабежа и обеднения собственного населения со стороны «Грузинской мечты». «Грузинская мечта» и связанная с ней небольшая группа богатеют, а люди беднеют. Соответственно, и после 26 октября, если они останутся во власти, страну ждет изоляция, бедность, из-за чего, к сожалению, еще больше грузин будут вынуждены покинуть свою родину.

Исходя из всего этого, зададимся вопросом, чья мечта Грузия без грузин?

Грузинский народ обязательно отпразнует 26 октября. Мы победим единством!», - сказал Паата Манджгаладзе.

По данным национальной службы статистики, во II квартале 2024 года уровень безработицы в Грузии по сравнению с соответствующим периодом прошлого года снизился на 3.1 процентного пункта и составил 13.7 процента.

По информации «Грузстата», во II квартале 2024 года по сравнению с соответствующим периодом прошлого года количество наемных лиц увеличилось на 19.1 тысяч человек (2.1%) и достигло 935.8 тыс., а количество самозанятых увеличилось на 41.3 тыс. (10.1%) и составило 451.5 тыс.


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