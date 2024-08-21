

В I полугодии за безбилетный проезд в общественном траспорте выписано штрафов на 2 061 606 лари

21.08.2024 12:08





В январе-июле 2024 года штрафы за безбилетный проезд составили 2 061 606 лари, что на 368,3 тыс. лари меньше показателя аналогичного периода прошлого года.



Согласно консолидированному бюджету Грузии (без консолидации), в январе-июле 2023 года за безбилетный проезд в общественном транспорте было выписано штраф в размере 2 429 982 млн лари.



Однако объемы поступлений в бюджет от санкций, сборов и штрафов в целом также увеличились. По данным Минфина, за январь-июль текущего года от штрафов и доплат было получено 223,34 миллиона лари, за аналогичный период прошлого года - 201,53 миллиона лари.





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