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В I полугодии за безбилетный проезд в общественном траспорте выписано штрафов на 2 061 606 лари
21.08.2024 12:08
В январе-июле 2024 года штрафы за безбилетный проезд составили 2 061 606 лари, что на 368,3 тыс. лари меньше показателя аналогичного периода прошлого года.
Согласно консолидированному бюджету Грузии (без консолидации), в январе-июле 2023 года за безбилетный проезд в общественном транспорте было выписано штраф в размере 2 429 982 млн лари.
Однако объемы поступлений в бюджет от санкций, сборов и штрафов в целом также увеличились. По данным Минфина, за январь-июль текущего года от штрафов и доплат было получено 223,34 миллиона лари, за аналогичный период прошлого года - 201,53 миллиона лари.
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