

Забастовка сотрудников Evolution Georgia продолжается из-за зарплаты и «невыносимых условий» труда

21.08.2024 15:27





Трое сотрудников компании Evolution, занимающейся разработкой технологий для онлайн-игр, объявили голодовку в Тбилиси в знак протеста против низких зарплат и условий труда. Они пикетировали офис Evolution в Тбилиси еще на прошлой неделе.



Протестующие требуют повышения зарплаты и улучшения условий труда. Некоторые прибегают к крайним мерам, чтобы их голос был услышан.



Сотрудники компании Тамар, Махаре и Лука уже перешли к крайней форме протеста — голодовке. Все трое заявили, что не будут есть, пока требования бастующих работников не будут выполнены.



Более 4000 сотрудников Evolution Georgia, а это около половины штата компании, начали бастовать с 12 июля. Evolution — поставщик программного обеспечения для казино B2B, специализирующийся на живых трансляциях казино. Большинство из недовольных работников — ведущие игр или крупье. Они ведут трансляции игр с камерами из студиий, расположенных в тбилисских офисах.



Тяжелые условия



По словам профсоюза Evo, организовавшего забастовку, сотрудники утверждают, что корпят за малые деньги в плохих условиях. Они сообщают о грязных, негигиеничных столах и нашествии комаров, из-за которых некоторые сотрудники страдают от тяжелых кожных заболеваний, инфекций и аллергии.



По словам профсоюза, сотрудники вынуждены часами сидеть на неудобных стульях под ярким светом и при плохом кондиционировании воздуха.



Согласно политике оплаты Evolution Georgia, ведущий игр на полный рабочий день может зарабатывать до 329 долларов США в месяц за дневные смены и 450 долларов США за ночные смены. Но работники утверждают, что чистая почасовая оплата труда составляет около одного доллара США для дилеров и 1,8 доллара США для ведущих игр.



Эти работники могут получать дополнительные ежемесячные премии в размере 110-145 долларов США, но премии часто теряются, если они заканчивают смену раньше времени из-за плохого самочувствия, что часто случается из-за долгой работы и антисанитарных условий. Средняя почасовая зарплата в Тбилиси составляет около 5,50 долларов США.



Последней каплей для работников, похоже, стала утечка переписки в Facebook между менеджерами Evolution, в которых некоторые менеджеры среднего звена издевались над ними в откровенно ксенофобском жаное и сексистской манере.



Список требований



Профсоюз выдвинул длинный список требований, включающий повышение зарплаты, ежегодную инфляционную корректировку, увеличение количества перерывов во время смены, создание более безопасной рабочей среды, улучшение медицинских услуг и право на менструальный отпуск. Кроме того, Evolution требует внедрить систему, позволяющую игрокам давать чаевые дилерам.



Evolution назвала забастовку «незаконной» и предупредив, что если ситуация не разрешится, она будет вынуждена «внести оперативные коррективы, включая масштабные увольнения сотрудников, чтобы сократить присутствие компании в Грузии».



— «Мы потратили шесть лет на инвестиции в Грузию, предлагая работу многим гражданам этой страны, и сложившаяся ситуация вызывает сожаление как у Evolution, так и у многих работающих сотрудников, которые пострадают от этих действий [бастующих]», — говорится в сообщении компании на Facebook трехнедельной давности.





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