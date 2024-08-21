

ГЖД опровергает сообщение Liberty Institute о закупке российских локомотивов

21.08.2024 16:26





Грузинская железная дорога комментирует информацию, опубликованную Институтом свободы 20 августа 2024 года, и поясняет, что представленная в статье информация является полной ложью, направленной на введение общественности в заблуждение и заведомую дискредитацию Грузинской железной дороги как стратегического государственного предприятия. Об этом говорится в заявлении, распространенном Грузинской железной дорогой.



В ГЖД заявляют, представленная в статье информация о том, что из бюджета Грузии был произведен расчет в размере 80 519 105 долларов США, является абсурдным обвинением и не соответствует действительности.



«Компания ООО «Георгия» предложила АО «Уральские локомотивы», зарегистрированное в Российской Федерации как завод по поставке магистральных электровозов. Однако после того, как Грузинской железной дороге стало известно, что холдинг «Синара – Транспортные машины» (в который входит вышеупомянутый завод) внесен в т.н. специальный список заблокированных лиц Управления по контролю за иностранными активами Минфина США, контракт был расторгнут по решению совета директоров Грузинской железной дороги, и на сегодняшний день с подрядчиком не только не произведен расчет, но и отсутствуют какие-либо правовые отношения в рамках процедуры электронных закупок № GEO230000694 между АО «Грузинская железная дороги» и ООО «Георгия» от 25 декабря 2023 года в связи с договором о закупке магистральных электровозов на постоянном токе и сопутствующих услуг.



Еще раз подчеркиваем, что любой электронный тендер или процедура, объявленная Грузинской железной дорогой в единой системе электронных закупок, является публичной, абсолютно прозрачной для любого заинтересованного лица и полностью соответствует принципам и правилам действующего в Грузии законодательства. Распространение Liberty Institute/Институтом свободы непроверенной, ложной и дискредитированной информации нарушает все журналистские и этические нормы. Соответственно, Грузинская железная дорога призывает СМИ воздерживаться от распространения ложной и непроверенной информации, проявлять больше ответственности и придерживаться журналистских стандартов», — говорится в заявлении.





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