

Платежная система «Золотая корона» в Грузии работает с перебоями

25.08.2024 15:35





Российская платежная система «Золотая корона» в Грузии работает с перебоями — клиенты не могут получать денежные переводы онлайн.



Однако, по состоянию на 24 августа в 21:00 час по Тбилиси, на банковскую карту TBC Bank получить перевод было возможно.



В TBC Bank и Bank of Georgia сообщают, что перевод средств из приложения на счета из России по-прежнему невозможен, но подчеркивается, что проблема носит технический характер не только в Грузии, но и во всем мире. Это — не решение банков: не они отклоняют переводы через систему, как это писали российские СМИ.



Хотя отметим, что подобное происходило время от времени и в период до того, пока на разработчика платежной системы «Золотая корона» — компанию «Центр финансовых технологий» — США подвергли санкциям.



На фоне полномасштабного вторжения РФ в Украину и введения финансовых санкций «Золотая корона» стала одним из главных каналов для перевода денег из России в другие страны, в частности, в Грузию.



Российские эксперты заявили, что если разработчик системы попадает в санкционный список, «значит, он не может апгрейдить их программные комплексы». И отмечают, что выход — сменить нового разработчика. А риск вторичных санкций — мал.



Отметим, 23 августа Минфин США объявил о расширении санкций против РФ. В новый список попали почти 400 физических и юридических лиц и организаций. Уже после объявления о новых санкциях, американский Минфин предупредил, что будет преследовать страны, которые откроют филиалы российских банков. Сообщается, что это касается также тех банков, которые не находятся под санкциями.





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