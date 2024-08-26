

Бастующие сотрудники Evolution Georgia назвали условие прекращения голодовки

26.08.2024 13:27





На 13-й день голодовки бастующие сотрудники Evolution Georgia выразили готовность прекратить голодовку, если компания компенсирует работникам, не участвовавшим в забастовке, пропущенные в августе рабочие дни.



Соответствующее обращение участники голодовки распространили вчера, 25 августа. Они потребовали от компании ответа в виде публичного заявления.



Сегодня компания Evolution Georgia опубликовала заявление, в котором указала, что «любой отдельный вопрос будет рассматриваться в индивидуальном порядке и в соответствии с законом и процедурами компании».



При этом компания вновь призывала бастующих прекратить голодовку.



«Мы призываем бастующих сотрудников принять разумное решение относительно прекращения голодовки и здесь заявляем о своей готовности помочь им в процессе реабилитации, если они этого пожелают и обратятся к нам.



Еще раз хотим подчеркнуть, что мы неоднократно обращались к профсоюзу с просьбой не применять меры, ставящие под угрозу здоровью его сторонников. Видение Evolution относительно требований, которое после многочисленных переговоров было ясно для всех сторон, не изменится», — заявили в компании.



В опубликованном заявлении также говорится о сокращении сотрудников. Руководство компании винит в принятии данного решения профсоюз. В Evolution утверждают, что процесс сокращения сотрудников необратим.



«Эволюция примет все возможные меры, чтобы масштаб текущего сокращения, которое касается 1000 сотрудников, не увеличивался, а также что бы максимально минимизировать негативное влияние профсоюза на оперативную деятельность компании и количество занятых», — говориться в заявлении компании.





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