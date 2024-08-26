

Компания Evolution Georgia призвала сотрудников прекратить голодовку

26.08.2024 21:56





IT-компания, которая разрабатывает продукты для онлайн-казино, выпустила очередное заявление в связи с забастовкой сотрудников в Тбилиси. Evolution Georgia обвиняет в голодовке профсоюз.



Цитата. «Призываем бастующих работников принять правильное решение и прекратить голодовку и заявляем о готовности помочь им в реабилитационном процессе, если они захотят. Хотим еще раз повторить, что мы не раз просили профсоюз не принимать мер, которые ставят под угрозу здоровье его сторонников», — сказано в заявлении компании. В случае прекращения забастовки компания обещает «приложить усилия» и уволить только 1000 работников, которые уже получили уведомления об этом.



Контекст. Забастовка сотрудников компании продолжается с 12 июля. Работники требуют повысить зарплату и улучшить условия труда. С 13 августа несколько бастующих держат голодовку. Изначально голодали пять человек, но двоим из них пришлось прервать голодовку из-за резкого ухудшения здоровья.



Наши коллеги из DOXA поговорили с одним из протестующих о давлении, которое, по его словам, Evolution оказывает на участников забастовки.





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