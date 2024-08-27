

В 2023 году гостиницы и заведения гостиничного типа Грузии обслужили пять миллионов гостей

27.08.2024 12:00





По данным Национальной службы статистики, в 2023 году в Грузии функционировало 2435 экономических субъектов, занимающихся гостиничными услугами, которые владели 2488 гостиницами и учреждениями гостиничного типа (включая местные единицы и филиалы). Этот показатель на 12,4% выше, чем в 2022 году.



По данным Национальной службы статистики, в 2023 году гостиницы и заведения гостиничного типа Грузии обслужили 5,0 миллиона гостей, что на 1,2% больше соответствующего показателя предыдущего года. 60,2% гостей составили иностранцы, причем большая часть из них — 355,0 тысяч — граждане Российской Федерации, что на 4,0% меньше соответствующего показателя 2022 года.



Визитеры из стран ЕС составили 7,2% иностранных посетителей, большинство из которых были гражданами Германии и Польши.



По данным «Грузстата», в 2023 году большая часть гостей из зарубежных стран посетила грузинские гостиницы и заведения гостиничного типа с целью отдыха и рекреации (86,3%). Большую часть иностранных гостей, остановившихся в гостиницах и заведениях гостиничного типа для отдыха и рекреации, составили граждане Израиля и Российской Федерации — 12,7 и 11,7% соответственно. В 2023 году в гостиницах и заведениях гостиничного типа в Грузии было трудоустроено 26 495 человек, большую часть из которых — 54,3% — составляли женщины.







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