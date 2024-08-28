

Аэропорт Вазиани — грандиозные планы «мечты» с непонятными рисками для Грузии

28.08.2024 12:50





В администрации правительства Грузии заявили, что новый аэропорт Вазиани начнет принимать пассажиров в 2029 году, хотя изначально планировалось открыть его на год раньше. Сроки реализации проекта продолжают меняться, и вполне возможно, что они будут скорректированы снова.



По плану первый терминал аэропорта будет введен в эксплуатацию к 2029 году с годовой пропускной способностью в 10 миллионов пассажиров. В перспективе этот показатель должен удвоиться до 20 миллионов. Однако возникает вопрос: откуда возьмутся эти пассажиры?



Туристы



Сторонники проекта утверждают, что ожидается «резкий рост туристов», но этот оптимизм не подкреплен реальными данными.



Для сравнения, международный аэропорт в одном из популярных курортов турецкой Анталии, на пике допандемического 2019 года обслужил около 14,6 миллиона пассажиров, из которых значительная часть приходилась на внутренние рейсы.



Между тем, пропускная способность тбилисского аэропорта сейчас составляет до 4,5 миллиона пассажиров в год, и он все еще далек от полной загрузки.





Деньги



Крупные авиакомпании последовательно повышают цены на билеты из-за дефицита самолетов и эко-регуляций, которые становятся все более строгими. В некоторых странах дальние путешествия и авиаперелеты постепенно попадают под ограничения в рамках борьбы с изменением климата.



Однако правительство Грузии продолжает продвигать проект аэропорта в Вазиани, в том числе при поддержке Азиатского банка развития (ADB), который в июне 2024 года объявил тендер на разработку генерального плана аэропорта. Только после этого начнется поиск инвесторов.



По предварительным оценкам, общая стоимость проекта составляет около 1,26 миллиарда долларов США. Аэропорт будет построен на месте бывшего военного аэродрома, занимающего площадь 500 гектаров.



Стадион



Одновременно с этим, власти анонсировали строительство нового стадиона на 70 тысяч зрителей рядом с будущим аэропортом, который планируют открыть в 2028 году. Стадион будет предназначен для футбола и регби, и его проектирование, строительство и содержание лягут тяжелым бременем на государственный бюджет.



По словам премьера Кобахидзе, новый стадион будет рассчитан на 70 тысяч зрителей, беговых дорожек вокруг не будет, — «Это будет стадион в британском стиле».



Возникает вопрос: что будет с уже существующим крупнейшим стадионом в Тбилиси, рассчитанным на 55 тысяч зрителей, «Динамо — Арена» имени Бориса Пайчадзе?



Есть опасения, что старый стадион может стать очередной жертвой строительного бума и быть снесен для новостроя.



Что делать с существующим аэропортом?



Вызывает обеспокоенность судьба Тбилисского международного аэропорта имени Шота Руставели. Власти заявили, что с открытием нового аэропорта в Вазиани, старый аэропорт может прекратить свою работу. Это приведет к закрытию складов, терминалов и другой инфраструктуры, оставив инвесторов и местных жителей без работы.



Изначальная идея создания четвертого международного аэропорта в Грузии заключалась вовсе не в создании транзитного хаба для бегущих от призыва россиян. Проект был задуман как международный логистический центр для грузовых авиаперевозок, ориентированный на страны Юго-Восточной Азии, такие как Южная Корея и Япония. В условиях геополитической нестабильности и торговых войн в регионе спрос на такие перевозки может значительно возрасти.



Риски



С учетом масштабов и значимости проекта, а также числа заинтересованных сторон, в том числе нового «стратегического партнера» властей Грузии — Китая, стране стоило бы вести более последовательную политику, чтобы минимизировать риски и привлечь поддержку международных инвесторов.



Полковник запаса Вооруженных Сил Грузии Георгий Тавдгиридзе считает, что строительство нового международного аэропорта около военной базы в Вазиани станет подарком Владимиру Путину. Он не видит логики, в решении «Грузинской мечты» миллиардера Б.Иванишвили, строить новый аэропорт рядом с военной базой — это нанесет «значимый ущерб» военному потенциалу Грузии.



— «Ослабление военной базы Вазиани приведет к тому, что России не придется высаживаться в Поти и Абхазии, чтобы оккупировать Тбилиси, они смогут сделать это непосредственно в столице Грузии».



Военная база в Вазиани – это не просто военный аэродром, это уникальный военный комплекс и в мире не так много военных баз, которые могли бы похвастаться такой инфраструктурой и возможностями».



Вазиани расположен в 25 километрах от Тбилиси, недалеко от Марнеули. Военный аэродром был основан здесь в 1940-х годах, и его история связана с воздушными силами Советского Союза еще со времен «холодной войны». До 2001 года здесь находилась 137-я военная база Группы российских войск в Закавказье.



С тех пор аэродром использовался для военных учений под эгидой НАТО и рассматривался как возможная авиабаза для операций США против Ирана. Взлетно-посадочная полоса Вазиани длиной 2,5 километра и шириной 60 метров делает его подходящим для реализации масштабного логистического проекта.





Источник: «Netgazeti»

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