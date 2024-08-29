

Парламент Грузии закупит 60 новых автомобилей Toyota Camry на 5,6 млн лари

29.08.2024 14:37





Аппарат парламента Грузии закупит 60 новых автомобилей на сумму 5,6 млн лари - соответствующее соглашение между парламентом и "Тойота Центр Тегета" уже подписано. Согласно договору, «Тойота Центр Тегета» поставит парламенту 60 гибридных автомобилей Toyota Camry.



Парламент объявил тендер на закупку новых автомобилей в июле, тогда в аппарате парламента Грузии заявили, что большинство принадлежащих ему автомобилей изношены и большинство из них имеют пробег более 300 000 километров.



Согласно договору, стоимость покупки одной Toyota Camry составит 92 630 лари.



"На сегодняшний день на балансе аппарата парламента находится 89 единиц автотранспорта (в том числе протокольные, дежурные и пассажирские микроавтобусы для обслуживания делегаций), большая часть которых является уже бывшие в эксплуатации, переданные парламенту безвозмездно с правом пользования после ежегодного мероприятия ЕБРР, проведенного в Тбилиси в 2015 году, а также имеются автомобили разных марок, приобретенные в 2007-2013 годах", - отметили в парламенте Грузии относительно причин тендера.





• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





