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В Конституционном суде возобновилось рассмотрение исков против закона об иноагентах
30.08.2024 12:23
В Конституционном суде Грузии возобновилось рассмотрение исков, связанных с приостановлением и отменой действия закона «О прозрачности иностранного влияния».
Конституционный суд сегодня заслушает Минюст. Как заявил судья Мераб Турава, у суда есть вопросы к Минюсту по поводу персональной информации, статистики, мониторинга и всех тех вопросов, к которым имеет касательство Минюст.
На заседание по просьбе истцовой стороны – неправительственных организаций приглашен языковед, который скажет о терминологии, используемой в законе «О прозрачности иностранного влияния».
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