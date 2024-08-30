

В Конституционном суде возобновилось рассмотрение исков против закона об иноагентах

30.08.2024 12:23





В Конституционном суде Грузии возобновилось рассмотрение исков, связанных с приостановлением и отменой действия закона «О прозрачности иностранного влияния».



Конституционный суд сегодня заслушает Минюст. Как заявил судья Мераб Турава, у суда есть вопросы к Минюсту по поводу персональной информации, статистики, мониторинга и всех тех вопросов, к которым имеет касательство Минюст.



На заседание по просьбе истцовой стороны – неправительственных организаций приглашен языковед, который скажет о терминологии, используемой в законе «О прозрачности иностранного влияния».





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