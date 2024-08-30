

Подписано соглашение с бельгийской компанией, которая будет строить инфраструктуру порта Анаклия

30.08.2024 13:12





По информации Минэкономики, контракт на строительство морской инфраструктуры глубоководного порта Анаклия заключен с бельгийской компанией Jan De Nul, которая является одной из крупнейших в мире строительных компаний в морском направлении.



Церемония подписания документа прошла в Министерстве экономики и устойчивого развития.



«Документ подписали директор ООО «Морской порт Анаклия» Зураб Сичинава и со стороны консорциума директор грузинского филиала Jan De Nul NV (филиал иностранного предприятия) Тим Деволдер.



Глубоководный порт Анаклия является стратегическим проектом для Грузии, который сыграет важную роль в развитии портовой инфраструктуры страны, а также в инфраструктурном усовершенствовании «Среднего коридора» в целом и повышении конкурентоспособности», — говорится в заявлении Минэкономики.



Как заявляют в ведомстве, победителем объявленного международного тендера на выполнение работ по строительству морской инфраструктуры глубоководного порта Анаклия стала компания Jan De Nul NV, которая была выбрана из «большой четверки».



Группа Jan de Null была основана в 1938 году, её оборот составляет 2,5 миллиарда евро, где работает более 7000 человек. Деятельность группы Jan de Null включает пять основных направлений: создание морских электростанций, углубление морского дна и строительство морской инфраструктуры, включая строительство портов, гражданское строительство и разработку экологических проектов. Географические регионы деятельности компании: Европа, Персидский залив, Азия, Африка, Америка и др. Стоит отметить такие крупные проекты, как проект расширения Панамского канала, новый Суэцкий канал в Египте, новый морской порт в Надоре (Марокко), проект углубления порта Гамбурга, the Palm Jebel Ali – искусственный остров и пляж Дубай.



По словам директора «Морского порта Анаклия» Зураба Сичинава, компания в ближайшее время приступит к работам, предусмотренным контрактом», — говорится в информации Минэкономики.





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