

91,5% домохозяйств имеют доступ к интернету - «Грузстат»

03.09.2024 11:08





По данным Национальной службы статистики, по результатам исследования использования информационно-коммуникационных технологий в домохозяйствах в 2024 году, 91,5% домохозяйств имеют доступ к интернету, что на 2,6% выше, чем в предыдущем году.



По сообщению «Грузстата», доля домохозяйств, обеспеченных интернетом, в городских поселениях увеличилась на 1,4%, а в сельских поселениях — на 4,1%. Соответственно, доля составила 94,5 и 87,5%. Согласно регионам, самый высокий показатель зафиксирован в Аджарии и Тбилиси – 97,8 и 95,8% соответственно.



Вместе с тем, согласно результатам исследования, за последние три месяца интернетом пользовались 84,8% населения в возрасте от шести лет и старше, что на 2,1% выше, чем в предыдущем году. В городских поселениях данный показатель составляет 89,2%, а в сельских населенных пунктах – 77,7%. Этот показатель составляет 85,1% для женщин и 84,5% для мужчин. По возрастным группам значение данного показателя является самым высоким среди населения в возрасте 15-29 лет и составляет 99,0%.



Согласно результатам исследования, среди населения в возрасте 15 лет и старше, пользовавшегося интернетом за последние три месяца, основными целями использования интернета были: интернет-связь (аудио/видео) (94,7%), использование социальных сетей (94,6%), использование интернет-банкинга (50,4%), поиск информации по вопросам здоровья (47,2%), чтение онлайн-новостей/газет/журналов (46,6%), поиск информации о товарах и услугах (43,1% ), получение/отправка электронной почты (37,9%), загрузка продукта программного обеспечения (кроме игр) (15,5%), поиск работы или отправка CV на соискание работы (11,8%).







• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





