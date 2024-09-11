

Мэрия Тбилиси объявила 400 вакансий

11.09.2024 14:14





Мэрия объявляет около 400 вакансий. Об этом заявил мэр Тбилиси Каха Каладзе на заседании столичного правительства. По его информации, речь идет о вакансиях в ООО «Тбилсервис Групп».



«Хочу предоставить Вам информацию о вакансиях. Мэрия Тбилиси ООО «Тбилсервис Групп» имеет вакансии. Речь идет как о очистке, так и о дренаже и сети наружного освещения.



Всего на различных должностях можно трудоустроить 398 человек. 90% приходится на клининговый отдел, включающий до 60 должностей водителей спецтехники.



Что касается размера вознаграждения, то оклады варьируются от 1000 до 2000 лари. Желающие трудоустроиться в «Тбилсервис» могут обратиться в офисы компании. "Нам действительно тяжело на больших машинах и спецтехнике, есть проблема с водителями, и в этом направлении мы можем принять до 400 человек", - сказал Каладзе.





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