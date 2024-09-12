

Grand Life: на рынке Грузии появился новый формат элитной недвижимости

12.09.2024 11:34







Компания European Village, входящая в ТОП-10 рейтинга Forbes.Georgia 2024, начала строительство нового элитного жилого комплекса под названием



Комплекс входит в luxury-линейку Elite Collection от European Village. Этот строительный холдинг специализируется на премиальной и элитной недвижимости, стал первопроходцем строительства премиальных вилл в Грузии. Визитная карточка компании – качество строительства, аналогов которому еще нет в стране. European Village дает 150-летнюю гарантию на железобетонные конструкции и стены.



Новый проект Grand Life – это закрытый элитный комплекс клубного формата с инфраструктурой для круглогодичного проживания. Комплекс ориентирован на семейный комфорт, роскошную жизнь и путешествия. К услугам покупателей квартир – повышенная комфортность, безопасность, приватность.



На территории комплекса расположены подземные и наземные паркинги, SPA, фитнес, зимний сад, лобби-бар, эколавка, коворкинг, детская игровая комната. Кроме того, владельцы квартир могут на льготный условиях пользоваться инфраструктурой отелей на самом чистом пляже страны – в Гонио-Квариати. Это еще более 90 инфраструктурных объектов, многие из которых уникальны для Грузии.



Наконец, такая покупка – это возможность проводить отпуска в 110 странах бесплатно, в обмен на отдых других путешественников в вашей квартире. А еще это выгодная инвестиция – спрос на аренду такого элитного жилье сегодня в Грузии намного выше предложения. Причем доход от сдачи квартиры – полностью пассивный, управление вашим активом берет на себя международная управляющая компания.



Другие особенности проекта



Эксклюзивность: Ограниченное количество квартир — 155. Комплекс гарантирует сохранность инвестиций.



Местоположение: Спокойный район с шаговой доступностью к городской инфраструктуре.



Качество: Кирпичные стены толщиной 40 см с теплоизоляцией. Все технологии строительства соответствуют международным стандартам. Повышенная звукоизоляция.



Стоимость: Цены на квартиры начинаются от $1800 за квадратный метр на ранних этапах строительства. Возможна отделка «под ключ» с мебелью и индивидуальным дизайном.



Проект Компания European Village, входящая в ТОП-10 рейтинга Forbes.Georgia 2024, начала строительство нового элитного жилого комплекса под названием Grand Life в Батуми. Проект станет эксклюзивом на местном рынке недвижимости – элитные квартиры с доступом к отельной инфраструктуре all inclusive.Комплекс входит в luxury-линейку Elite Collection от European Village. Этот строительный холдинг специализируется на премиальной и элитной недвижимости, стал первопроходцем строительства премиальных вилл в Грузии. Визитная карточка компании – качество строительства, аналогов которому еще нет в стране. European Village дает 150-летнюю гарантию на железобетонные конструкции и стены.Новый проект Grand Life – это закрытый элитный комплекс клубного формата с инфраструктурой для круглогодичного проживания. Комплекс ориентирован на семейный комфорт, роскошную жизнь и путешествия. К услугам покупателей квартир – повышенная комфортность, безопасность, приватность.На территории комплекса расположены подземные и наземные паркинги, SPA, фитнес, зимний сад, лобби-бар, эколавка, коворкинг, детская игровая комната. Кроме того, владельцы квартир могут на льготный условиях пользоваться инфраструктурой отелей на самом чистом пляже страны – в Гонио-Квариати. Это еще более 90 инфраструктурных объектов, многие из которых уникальны для Грузии.Наконец, такая покупка – это возможность проводить отпуска в 110 странах бесплатно, в обмен на отдых других путешественников в вашей квартире. А еще это выгодная инвестиция – спрос на аренду такого элитного жилье сегодня в Грузии намного выше предложения. Причем доход от сдачи квартиры – полностью пассивный, управление вашим активом берет на себя международная управляющая компания.Другие особенности проекта Grand Life : Ограниченное количество квартир — 155. Комплекс гарантирует сохранность инвестиций.: Спокойный район с шаговой доступностью к городской инфраструктуре.: Кирпичные стены толщиной 40 см с теплоизоляцией. Все технологии строительства соответствуют международным стандартам. Повышенная звукоизоляция.: Цены на квартиры начинаются от $1800 за квадратный метр на ранних этапах строительства. Возможна отделка «под ключ» с мебелью и индивидуальным дизайном.Проект Grand Life направлен на удовлетворение спроса на элитное жилье в Грузии, который растет в последние годы, и может стать новым вектором развития рынка недвижимости на этом рынке.





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