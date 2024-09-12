

Мы планируем углублять сотрудничество с Китаем - Леван Давиташвили

12.09.2024 17:52





Первый вице-премьер, министр экономики и устойчивого развития Грузии Леван Давиташвили принял участие в китайской международной ярмарке торговли услугами (CIFTIS). Это мероприятие является одним из крупнейших профильных в мире и представляет собой возможность для развития сотрудничества как государственного, так и частного сектора, отмечают в ведомстве. Во время своего выступления на форуме грузинский министр отметил, что либерализация торговли услугами является главным приоритетом Грузии:



«Снижая барьеры в торговле услугами, мы даем предприятиям более широкий доступ к рынкам и привлекаем больше инвестиций в ключевые сектора, такие как информационно-коммуникационные технологии, финансы, логистика и туризм. Этому процессу либерализации способствовали соглашения о свободной торговле. Они включают в себя обширные главы, посвященные услугам, которые позволяют укреплять сотрудничество и рыночные возможности».



При этом, продолжает Давиташвили, реализуя соглашения о свободной торговле, правительство Грузии способствует созданию новых рабочих мест и устойчивому экономическому росту как в традиционных, так и в развивающихся секторах услуг.



Первый вице-премьер особо подчеркнул важность сотрудничества с Китаем в направлении торговли услугами, в том числе в рамках инициативы «Пояс и путь».



«Соглашение о свободной торговле является доказательством растущего стратегического партнерства между Грузией и Китаем, и мы планируем углублять это сотрудничество в будущем», - заявил Леван Давиташвили.



Министр отметил, что Грузия уже подписала соглашения о свободной торговле с Европейским Союзом, Европейской ассоциацией свободной торговли (EFTA), Турцией, Гонконгом и Объединенными Арабскими Эмиратами (ОАЭ). Эти соглашения расширили доступ Грузии к рынкам услуг и способствовали росту торговли услугами с глобальными партнерами, заявляет Давиташвили. Более того, упомянутые соглашения представляют собой стратегическое видение правительства Грузии стать главным центром торговли в регионе, сказал министр экономики.



«Учитывая растущую потребность в диверсификации цепочек поставок, Средний коридор через Грузию все чаще признается жизнеспособной альтернативой, которая предлагает более короткое время в пути и более широкий доступ к различным регионам и рынкам. Грузия реализует важные инфраструктурные проекты на всех видах транспорта, включая модернизацию автомагистрали Восток-Запад и железных дорог. Развитие как существующей, так и новой портовой инфраструктуры является основным приоритетом правительства», - сказал первый вице-премьер.





Китай и Грузия 31 июля 2023 года объявили об установлении стратегического партнерства. 11 сентября того же года Грузия в одностороннем порядке отменила визовый режим с Китаем. С 28 мая 2024 года граждане Грузии могут посещать Китай и находиться в стране без визы в течение 30 дней.



В мае текущего года стало известно, что инвестором порта Анаклия будет китайский консорциум. Речь идет о компаниях China Communications Construction Company Limited (Китай) и China Harbour Investment (Сингапур), у которых есть два субподрядчика – China Road and Bridge Corporation и Qingdao Port International.





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