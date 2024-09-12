

Министр экономики пригласил китайскую энергетическую компанию к сотрудничеству в энергетическом секторе Грузии

12.09.2024 21:04





Первый вице-премьер, министр экономики и устойчивого развития Леван Давиташвили встретился в Китае с руководством China Huadian Corporation - одной из крупных государственных корпораций, производящих электроэнергию.



По информации Минэкономики, на встрече стороны обсудили отношения Грузии и Китая в энергетической сфере. Было отмечено, что Грузия, обладающая большим ресурсом возобновляемых источников энергии, заинтересована сотрудничать с китайскими энергетическими компаниями.



По словам первого вице-премьера, энергетика является одной из наиболее привлекательных отраслей для международных и местных инвесторов. По его словам, в стране с каждым годом увеличивается как количество объектов генерации и установленная мощность, так и объем вырабатываемой электроэнергии.



Как отметил Леван Давиташвили, сила энергетического сектора является основой экономического развития страны. Таким образом, правительство заинтересовано как в развитии устойчивой энергетики, так и во внедрении в отрасль новых технологий.



«На встрече речь шла о крупных энергетических проектах, в том числе гидро-, ветряных и солнечных электростанций, которые планируется реализовать в Грузии, а также о возможности приглашения в этот процесс китайской корпорации.



Было отмечено, что China Huadian Corporation является в Китае лидером с растущим портфелем проектов в ветровой, солнечной, гидроэнергетике и энергии биомассы. Компания активно работает над развитием технологий возобновляемой энергии. Также было сказано, что китайская корпорация заинтересована в инвестировании за пределами Китая путем инвестиций в энергетические инфраструктурные проекты », - сказано в информации.





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