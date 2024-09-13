

Китайские автопроизводители гарантий не дают

13.09.2024 11:47





"Автомобиль новый, но имеет статус подержанного, поэтому на него не распространяются гарантии", - заявил председатель Ассоциации импортеров автомобилей Грузии Алексий НониадзеПо его словам, китайские автопроизводители гарантий не дают.



"Можно смело сказать, что китайские коллеги приехали немного неподготовленными, поскольку не изучили должным образом грузинский рынок, который и без того перенасыщен. Продавать китайские автомобили здесь будет непросто, но они планируют сделать это в перспективе.



Ассоциация и каждая логистическая компания заинтересованы в том, чтобы в стране сохранялся логистический хаб. Это была одна из главных тем между нами", - сказал Нониадзе.



Алексий Нониадзе также назвал страны, рынки которых хотят осваивать китайские импортеры автомобилей. По его словам, это Армения, Азербайджан и Грузия.



Как заявил глава ассоциации, они полностью предоставили информацию о проблемах электромобилей в Грузии.



«Мы рассказали, что у нас есть инфраструктурные проблемы и она недостаточно развита. Также население не знакомо с китайскими автомобилями, поэтому мы не знаем, насколько они будут совместимы с нашим климатом и условиями. Еще мы поговорили об обслуживании. Еще поговорили об одной из главных проблем - гарантиях, которые они не дают.



Если объяснить более конкретно, китайское автопроизводство субсидируется государством, поэтому этих машин очень много и они не знают, где их продавать. Чтобы не лишиться субсидий от государства, автомобили с нулевым пробегом оформляются как б/у, то есть по сути машина новая, но имеет статус б/у и именно поэтому гарантии на них не распространяются. ", - сказал Нониадзе.



По его словам, китайцы не оказались к этому готовы.



«Поэтому мы предложили предлагать автомобили по эксклюзивной цене. На данный момент мы обменялись идеями и ждем их следующего шага.



Сейчас у них довольно сложная ситуация, они ограничены Европой на 28%, Америкой на 100%, поэтому им нужны новые рынки и если они хотят продавать, то это должно быть взаимовыгодно. Для нас самое главное, чтобы помимо физических лиц льготы получала и страна", - сказал Алексий Нониадзе.



Напоминаем, что несколько дней назад в Тбилиси прошла встреча китайских и грузинских импортеров автомобилей. С китайской стороны на встрече присутствовали глава Тяньцзиньского муниципального коммерческого бюро Гу Тиньсинь, директор административного бюро портовой зоны свободной торговли Сунь Ин, а также крупные китайские автодилеры.





• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





