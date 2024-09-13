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Правительство Грузии начинает субсидировать сбор винограда сорта Саперави
13.09.2024 14:32
Согласно решению правительства Грузии, государственная компания приобретет виноград сорта Саперави в десяти локациях, сообщил премьер-министр Ираклий Кобахидзе на пресс-конференции в Администрации правительства. Как отметил глава правительства, государство компенсирует производителям, продавшим виноград менее чем за 1,5 лари, разницу между установленной ценой в 1,5 лари.
По словам Кобахидзе, прогнозируемый урожай винограда в этом году является рекордным и составит 300 тысяч тонн:
«Правительство Грузии и в этом году субсидирует отрасль, чтобы более 20 тысяч виноградарей могли вовремя продать свой урожай. На сегодняшний день уже переработано 80 тысяч тонн винограда. В этом году урожай винограда Саперави также является рекордным. Интенсивно проходит сдача винограда, переработано уже 35 тысяч тонн винограда. Однако из-за климатических условий возникла необходимость как можно быстрее завершить процесс, чтобы виноград не испортился, и его переработка прошла вовремя».
Решение о субсидировании сбора винограда правительство приняло за 43 дня до парламентских выборов. При этом премьер-министр отметил, что в период правления «Грузинской мечты» увеличились темпы переработки и экспорта винограда:
«Вы все хорошо знаете, что Грузия – родина вина, а грузинское вино – одна из главных визитных карточек нашей страны. Соответственно, правительство Грузии придает особое значение развитию виноградарства и виноделия. Именно в результате усилий правительства Грузии после 2012 года площадь виноградников в Грузии увеличилась на 70%, темпы переработки винограда увеличились в 5 раз, а экспорт грузинского вина увеличился в 4 раза. В прошлом году Грузия получила от экспорта вина рекордный доход в 259 миллионов долларов, тогда как в 2012 году доход составил всего 71,5 миллиона долларов. Доходы виноградарей увеличились с 35 миллионов лари до 300 миллионов лари».
В последние годы государство субсидировало только виноград Ркацители и Кахури Мцване, а на виноград Саферави после 2016 года деньги не выделялись. В Национальном агентстве вина сообщили грузинской службе Радио Свобода, что с тех пор объем урожая увеличился почти вдвое.
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