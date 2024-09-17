

Каковы бизнес-интересы подсанкционных основателей прокремлевской партии

17.09.2024 14:31





Министерство финансов США ввело санкции в отношении четырех граждан Грузии. Учредители прокремлевского движения «Альт-Инфо» Константин Моргошия и Зураб Махарадзе попали в санкционный список США.



Согласно данным реестра предприятий, эти двое также владеют акциями разных компаний.



Согласно реестру предприятий, имя Константина Моргошиа связано со следующими компаниями:



ООО «Магнус Дизайн» (владеет 51% акций компании);

Альтернатива для Грузии «Альт-инфо» (основатель/директор);

ООО «Гранде Груп Джорджия» (Директор);

ООО «Кем Констракшн» (100% акционер);

ООО «Кавказ» (Председатель).



Что касается Зуры Махарадзе, то, согласно реестру предприятий, его связи с компаниями следующие:



ООО «Арт-М Тревел» (владеет 20% компании);

ООО «Кавказская экспортная компания» (владеет 25% компании);

Центр консервативного политического анализа (директор);

Федерация боевых искусств Грузии "Шавпароснеби" (директор);

Молодежная организация "Шавпароснеби" (директор)



Напомним, что Министерство финансов США ввело санкции в отношении двух грузинских чиновников и двух частных лиц в связи с жестоким разгоном мирных демонстрантов и политических оппонентов. Под санкции Минфина США попали руководитель Департамента специальных задач Звиад Харазишвили, он же «Хареба» и его заместитель Милер Лагазаури, основатель «Альт-Инфо» Константин Моргошия и Зураб Махарадзе. Также Госдепартамент США ввел визовые ограничения против более чем 60 грузин и членов их семей, которые участвовали в закладывании корней демократии в Грузии.



Санкции, введенные Министерством финансов, означают, что этим лицам уже ограничен доступ к финансовым ресурсам. Как известно, грузинские финансовые институты должны подчиняться санкциям, введенным государствами.





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