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Каковы бизнес-интересы подсанкционных основателей прокремлевской партии
17.09.2024 14:31
Министерство финансов США ввело санкции в отношении четырех граждан Грузии. Учредители прокремлевского движения «Альт-Инфо» Константин Моргошия и Зураб Махарадзе попали в санкционный список США.
Согласно данным реестра предприятий, эти двое также владеют акциями разных компаний.
Согласно реестру предприятий, имя Константина Моргошиа связано со следующими компаниями:
ООО «Магнус Дизайн» (владеет 51% акций компании);
Альтернатива для Грузии «Альт-инфо» (основатель/директор);
ООО «Гранде Груп Джорджия» (Директор);
ООО «Кем Констракшн» (100% акционер);
ООО «Кавказ» (Председатель).
Что касается Зуры Махарадзе, то, согласно реестру предприятий, его связи с компаниями следующие:
ООО «Арт-М Тревел» (владеет 20% компании);
ООО «Кавказская экспортная компания» (владеет 25% компании);
Центр консервативного политического анализа (директор);
Федерация боевых искусств Грузии "Шавпароснеби" (директор);
Молодежная организация "Шавпароснеби" (директор)
Напомним, что Министерство финансов США ввело санкции в отношении двух грузинских чиновников и двух частных лиц в связи с жестоким разгоном мирных демонстрантов и политических оппонентов. Под санкции Минфина США попали руководитель Департамента специальных задач Звиад Харазишвили, он же «Хареба» и его заместитель Милер Лагазаури, основатель «Альт-Инфо» Константин Моргошия и Зураб Махарадзе. Также Госдепартамент США ввел визовые ограничения против более чем 60 грузин и членов их семей, которые участвовали в закладывании корней демократии в Грузии.
Санкции, введенные Министерством финансов, означают, что этим лицам уже ограничен доступ к финансовым ресурсам. Как известно, грузинские финансовые институты должны подчиняться санкциям, введенным государствами.
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