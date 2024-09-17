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Средняя заработная плата в Грузии во ll квартале 2024 года выросла на 11,1 %
17.09.2024 21:32
Среднемесячная номинальная заработная плата в Грузии за ll квартал 2024 года увеличилась на 11,1 % (200,4лари) по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составила 2 004,9 лари (730,4 $).
По видам деятельности относительно высокая заработная плата зафиксирована в следующих сферах:
- IT и связь – 3 963лари (1 443,8 $) (по сравнению с соответствующим периодом прошлого года увеличилось +4,3%)
- Финансовая и страховая деятельность – 3 642,3лари (1 327,1 $) (+14,5%)
- Строительство – 2 946,1 лари (1 073,3 $) (+13,7%)
- Профессиональная, научная и техническая деятельность – 2 872,8 лари (1 046,7 $) (+13,8%)
Разница в заработной плате между мужчинами и женщинами уже превысила 800 лари. Зарплата мужчин превышает зарплату женщин во всех секторах:
- Средняя зарплата женщин составила 1 590,2 лари (579,5 $), увеличившись на 153,1 лари (10,7%)
- Средняя зарплата мужчин – 2 413,5 лари (879,2 $), увеличившись на 251,8 лари (11,7%)
Бизнес-сектор:
Средняя зарплата сотрудников бизнес-сектора выросла на 190,7 лари (10,0%) и составила 2 105,5 лари (767,2 $).
По видам деятельности самая высокая заработная плата зафиксирована в сферах:
- IT и коммуникации – 4 069,3 лари (1 482,5 $) (+4,1%)
- Профессиональная, научная и техническая деятельность – 3 289,2 лари (1 197,7 $) (+13,6%)
Некоммерческий и финансовый сектор:
Средняя зарплата в этих секторах увеличилась на 216,7 лари (13,5%) и составила 1 826,9 лари (665,5 $).
Наиболее высокие зарплаты отмечены в сфере финансовой и страховой деятельности.
Тбилиси и Мцхета-Мтианети лидируют по размеру средней заработной платы среди регионов.
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