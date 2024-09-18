

Финансовый сектор Грузии работает в полном соответствии с требованиями санкционного режима - НБГ

18.09.2024 11:40





«Национальный банк Грузии систематически осуществляет надзор, как над выполнением международных санкций со стороны отдельных участников финансового сектора, так и над выполнением собственных регуляций и национального законодательства», — говорится в заявлении Нацбанка Грузии.



«Как известно, согласно указаниям Национального банка Грузии, представители финансового сектора, действующие в Грузии, соблюдают требования международных санкций. Кроме того, приказом президента Национального банка Грузии от 4 августа 2023 года № 208/04 «Об утверждении правил выполнения санкционных режимов подотчетными лицами, находящимися под надзором Национального банка Грузии», определены конкретные вопросы, связанные с применением международных финансовых санкций.



В частности, согласно упомянутому указу, режим санкций распространяется на гражданина Грузии в случае вынесения судом Грузии обвинительного приговора, имеющего обязательную юридическую силу, на основании наложенных санкций. Соответственно, общий принцип применения санкций, подлежащих исполнению, указан в вышеуказанном указе.



Национальный банк Грузии систематически осуществляет надзор, как над выполнением международных санкций со стороны отдельных участников финансового сектора, так и над выполнением собственных регуляций и национального законодательства.



Здесь же подчеркиваем, что финансовый сектор Грузии работает в полном соответствии с требованиями, предусмотренными санкционным режимом. Грузия никогда не была и не станет местом для уклонения от санкций», — говорится в заявлении Нацбанка.







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