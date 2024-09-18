

Правительство «мечты» потратит полмиллиона на презентацию не работающего «технохаба» в Кутаиси

18.09.2024 13:22





Грузинское агентство по инновациям и технологиям (GITA) планирует 11 октября презентовать новый технологический центр в Кутаиси, на который выделено 496 272 лари из бюджета без проведения тендера. Технохаб разместится в здании бывшего здания парламента Грузии.



Правительство поручило агентству открыть центр к 2025 году. Здание требует реабилитации инженерных коммуникаций, на что планируется выделить более 20 миллионов лари (это около 7,5 млн. долларов США). Так как непосредственно само открытие «никак не могло быть организовано в предвыборный период», было принято решение провести презентацию технопарка в рамках мероприятия «Technohub Presentation».



На презентацию, назначенную на 11 октября, приглашаются представители государственных и частных секторов, а также международные партнеры. Мероприятие будет сопровождаться технологическими элементами: мультимедиа, программируемыми осветительными приборами, проекциями, световыми экранами, лазерными и аудиоэффектами.



Как отмечается в заявке агентства GITA, данный формат мероприятия создаст уникальный опыт, способствующий повышению осведомленности о технологическом парке в Кутаиси как на местном, так и на международном уровнях. Именно поэтому агентство сочло необходимым закупить услуги по упрощённой процедуре, минуя тендер.



Согласно данным портала государственных закупок, агентство уже выделило 496 272 лари на организацию мероприятия. Подрядчиком выступает компания «Rubicon Group», зарегистрированная в Тбилиси в 2022 году, владельцами которой являются Георгий Тетрашвили, Хатуна Джибладзе, Нинели Мегреладзе и Кетеван Николейшвили.



В заявлении GITA от 6 сентября отмечается, что работы по созданию Технохаба в Кутаиси находятся в активной фазе. Внешний периметр бывшего здания парламента уже реабилитирован, работы выполняет компания «Bidding Ltd», которая выиграла тендер на сумму 1’597’301 лари (около 600’000 долларов США).



Что касается тендера на реабилитацию и модернизацию инженерных коммуникаций центрального здания бывшего парламентского комплекса, он был объявлен 16 сентября 2024 года ГосАгентством по управлению и развитию активов. Предложения начнут приниматься 12 октября, на следующий день после презентации Технохаба, и завершатся 17 октября.



Сумма тендера составляет 20 980 777 лари. Победителю тендера предстоит начать работы не позднее, чем через пять дней после подписания контракта, и завершить их в течение 10 месяцев.



Согласно правительственному указу, на завершение работ в 2025 году потребуется дополнительно 9 миллионов лари, которые должны быть учтены в государственном бюджете на 2025 год Министерством экономики и финансов.







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