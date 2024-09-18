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British Airways свяжет прямым рейсом Лондон и Тбилиси
18.09.2024 15:04
С 2025 года на авиарынок Грузии выйдет флагман Великобритании - British Airways. Информацию об этом распространяет Объединение аэропортов Грузии.
По их данным, Объединение аэропортов Грузии успешно завершило продолжавшиеся один год интенсивные переговоры с одной из крупнейших авиакомпаний Европы. В результате столицы Великобритании и Грузии будут связаны друг с другом прямым воздушным сообщением.
Согласно информации, с 30 марта 2025 года прямые регулярные рейсы по направлению Лондон-Тбилиси-Лондон будут выполняться с частотой 4 раза в неделю. Купить билеты уже можно на сайте авиакомпании www.ba.com.
«British Airways это бренд, созданный 50 лет назад, однако история оперирования авиакомпании насчитывает более 100 лет. British Airways совместно с American Airlines является соучредителем глобального авиационного альянса OneWorld, который является третьим по величине в мире объединением после SkyTeam и Star Alliance.
Тесное партнерство с American Airlines дает возможность пассажирам British Airways пользоваться транзитными полетами через Лондон в различные направлениях Соединенных Штатов. British Airways выполняет рейсы по более чем 190 направлениям в 65 стран мира. Основная база авиакомпании находится в лондонском аэропорту «Хитроу», который является одним из самых загруженных аэропортов Европы», - отмечается в информации.
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