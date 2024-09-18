

Тендер на 16,2 млн с участием от кандидата «Мечты» — «Batumi Water» осудили и дисквалифицировали

18.09.2024 19:17





Совет по спорам Агентства по государственным закупкам удовлетворил жалобу компании «Building Developer» в отношении тендера, объявленного компанией «Batumi Water», управляемого мэрией Батуми. Речь идет о конкурсе на сумму 16,2 миллиона лари, который предусматривает строительство системы питьевой воды в курортном местечке Зеленый Мыс. В тендере участвовали несколько компаний, включая «Гза», принадлежащую кандидату от «Грузинской мечты» Георгию Чкония.



Компания «Building Developer» предложила выполнить работы за 14,9 миллиона лари, однако была дисквалифицирована. Следующей по стоимости оказалась компания «Гза», запросившая 15 миллионов 85 тысяч лари, что на 185 тысяч дороже.



«Building Developer» посчитала дисквалификацию необоснованной и подала жалобу. В своем заявлении компания указала, что предоставленная оценка была аналогичной той, что была отправлена на рассмотрение ранее, и Комиссия по закупкам не учла разъяснений по документам.



27 августа 2024 года Совет по спорам признал жалобу «Building Developer» обоснованной, а 11 сентября принял решение об ее удовлетворении. В результате, Комиссии по «Batumi Water» поручено аннулировать решения, принятые на основании Протоколов №2 и №3, и пересмотреть документацию компании, исходя из мотивировочной части постановления.



Совет отметил, что тендерная комиссия «Batumi Water» должна была тщательно оценить смету, представленную «Building Developer», на этапе подачи заявки, и только после этого принимать решение. Вместо этого комиссия проигнорировала разъяснения компании и вынесла решение на основе неподтвержденных данных, что противоречит законодательству о государственных закупках.



После решения Совета тендерная комиссия еще не обсуждала вопрос о пересмотре тендера, и на данный момент, по состоянию на 17 сентября, соответствующий протокол не был загружен на портал закупок.



Согласно условиям тендера, система питьевого водоснабжения на Зеленом Мысе и пригороде Батуми — Махинджаури, должна быть завершена в течение 18 месяцев после подписания контракта с победителем. Однако в этих населенных пунктах все еще отсутствует канализационная сеть, что вызывает дополнительные вопросы по проекту.





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