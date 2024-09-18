

Турецкие банки начали блокировать платежи из России в Европу

18.09.2024 20:32





Банки Турции начали массово отказывать российским компаниям в проведении платежей в Евросоюз и другие страны, рассказали «Ведомостям» три источника из числа импортеров и посредников.



По их словам, в прошлый раз похожая ситуация наблюдалась в начале года, когда турецкие банки, как и кредитные организации других «дружественных» стран, стали опасаться вторичных санкций США за работу с российскими компаниями. Однако постепенно транзакции возобновились.



Летом проблемы с транзитными платежами через Турцию появились снова. Европейские банки время от времени стали отказываться принимать у турецких оплату за товары в пользу поставщиков российского бизнеса, говорит один из импортеров. Другой собеседник издания подтверждает это: при попытке заплатить за товар через Турцию поставщик из Болгарии попросил его перевести деньги через «нормальную» страну.



Ужесточение со стороны европейских кредитных организаций привело к тому, что в начале сентября уже турецкие банки стали отказывать в проведении транзитных платежей, говорит источник «Ведомостей». По его словам, даже предоставление банку дополнительных документов по поставке не решает проблему.



В Турции, как правило, всегда было 2-3 банка, которые охотно проводили платежи за российские товары в другие страны, но в последнее время осложнилась работа даже с ними, подтверждает партнер юрфирмы FTL Advisers Игорь Кузнец. По его словам, в основном сложности возникают при оплате в долларах и евро, но также с трудом стали проходить платежи в юанях.



Причина может быть в том, что турецкие банки начали больше опасаться санкций либо их банки-корреспонденты теперь предъявляют повышенные требования к платежам из Турции, отметил Кузнец.



При этом турецкий госбанк Emlak Katılım, формально не проводящий транзитные платежи, на фоне отказа других кредитных организаций от таких операций ввел за них дополнительную комиссию, рассказал источник «Ведомостей». Он не назвал размер комиссии, но отметил, что позволить ее себе могут только крупные компании.



Ситуация с платежами из России в «дружественные» страны резко ухудшилась в декабре 2023 года, когда президент США Джо Байден подписал указ, позволяющий американскому минфину вводить вторичные санкции против банков третьих стран за помощь подсанкционным лицам и обеспечение поставок российскому военно-промышленному комплексу. После этого банки Турции, Китая, ОАЭ и других стран начали отказываться от приема платежей из России.





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