

APM Terminals Poti: Строительство терминала в Поти завершится в 2027 году

18.09.2024 21:08





Строительство нового терминала в одном из крупнейших портов Грузии - Поти, направленный на увеличение объема грузоперевозок по Транскаспийскому международному транспортному маршруту (Средний коридор), завершится в 2027 году.



Как сообщает Report, об этом заявил менеджер по развитию бизнеса компании APM Terminals Poti Марио Эскобар на "Черноморско-Каспийском логистическом форуме 2024" в Баку.



Ранее планировалось ввести терминал в эксплуатацию в 2024 году.



По словам М.Эскобара, этот проект внесет важный вклад в развитие Среднего коридора: "Уже начата реализация первого этапа. Строительные работы начнутся в 2025 году, и на первом этапе будут построены северный волнолом длиной 1,5 километра и контейнерный терминал".



Он сообщил, что благодаря причалу длиной 330 метров новый терминал сможет обслуживать крупнотоннажные суда.



"Будут установлены два крана типа STS Post-Panamax для погрузки контейнеров, что обеспечит обработку 400 тысяч TEU в год. Терминал сможет принимать суда длиной до 300 метров с осадкой до 13,5 метров. Это превратит порт Поти в основной логистический центр региона", -сказал Эскобар.



Отметим, что проект реализует казахстанская транспортно-логистическая группа PTC Holding.





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