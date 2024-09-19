

Экспорт грузинских товаров в январе-августе 2024 года составил около 1,9 млрд лари

19.09.2024 13:07





Экспорт грузинских товаров в январе-августе 2024 года составил около 1,9 млрд лари, что на 4,3% меньше показателя за аналогичный период прошлого года. Об этом свидетельствуют данные Национальной службы статистики Грузии («Сакстат»).



Драйвером спада остается уменьшение экспорта азотных удобрений и электроэнергии.



Основные экспортные товары Грузии в январе-августе 2024 года:



Ферросплавы – 219,3 млн долларов, рост на 90,8% год к году;

Натуральные вина – 195,8 млн долларов, рост на 16%;

Руды и концентраты драгоценных металлов – 147,9 млн долларов, рост 260,9%;

Минеральные воды – 112,2 млн долларов, рост 26,2%;

Газированные напитки – 91,8 млн долларов, рост на 22,4%;

Азотные удобрения – 81 млн долларов, снижение на 28,4%;

Спиртные напитки – 75,4 млн долларов, рост 22,4%;

Необработанное и полуобработанное золото, а также в виде порошка – 66,9 млн долларов, рост 15,9%;

Футболки и другие трикотажные изделия – 57,9 млн долларов, рост 14,9%;

Электроэнергия – 51,7 млн долларов, снижение на 41,6%;

Другие товары – 725,2 млн долларов, снижение на 30,8%.

Самым крупным экспортным рынком для грузинской продукции остается Россия. За восемь месяцев ее доля в общем объеме экспорта составила 19,1%. Одновременно самый серьезный рост фиксируется по направлению США – на более чем 90%.



Главные направления грузинского экспорта:



Россия – 375,6 млн долларов, рост на 3,2% по сравнению с январем-августом 2023 года;

Турция – 287,6 млн долларов, рост 12,2%;

Китай – 181,7 млн долларов, снижение на 18,8%;

Армения – 101,2 млн долларов, рост 2,7%;

Азербайджан – 86,5 млн долларов, снижение на 11,5%;

США – 86,2 млн долларов, рост 90,2%;

Швейцария – 68,2 млн долларов, рост 17,1%;

Украина – 56,2 млн долларов, рост 24,8%;

Болгария – 52,1 млн долларов, снижение на 71,8%;

Казахстан – 50,9 млн долларов, рост 9,9%.

На местный экспорт в январе-августе пришлось 43,7% от всего объема продукции, продаваемой из Грузии. Экспорт с учетом реэкспорта за отчетный период достиг 4,1 млрд долларов, что 2,5% больше данных прошлого года.



В данном случае крупнейшая группа экспорта — это легковые автомобили. Главные направления экспорта (с учетом реэкспорта) — Кыргызстан, Казахстан и Азербайджан.





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