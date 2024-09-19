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Экспорт грузинских товаров в январе-августе 2024 года составил около 1,9 млрд лари
19.09.2024 13:07
Экспорт грузинских товаров в январе-августе 2024 года составил около 1,9 млрд лари, что на 4,3% меньше показателя за аналогичный период прошлого года. Об этом свидетельствуют данные Национальной службы статистики Грузии («Сакстат»).
Драйвером спада остается уменьшение экспорта азотных удобрений и электроэнергии.
Основные экспортные товары Грузии в январе-августе 2024 года:
Ферросплавы – 219,3 млн долларов, рост на 90,8% год к году;
Натуральные вина – 195,8 млн долларов, рост на 16%;
Руды и концентраты драгоценных металлов – 147,9 млн долларов, рост 260,9%;
Минеральные воды – 112,2 млн долларов, рост 26,2%;
Газированные напитки – 91,8 млн долларов, рост на 22,4%;
Азотные удобрения – 81 млн долларов, снижение на 28,4%;
Спиртные напитки – 75,4 млн долларов, рост 22,4%;
Необработанное и полуобработанное золото, а также в виде порошка – 66,9 млн долларов, рост 15,9%;
Футболки и другие трикотажные изделия – 57,9 млн долларов, рост 14,9%;
Электроэнергия – 51,7 млн долларов, снижение на 41,6%;
Другие товары – 725,2 млн долларов, снижение на 30,8%.
Самым крупным экспортным рынком для грузинской продукции остается Россия. За восемь месяцев ее доля в общем объеме экспорта составила 19,1%. Одновременно самый серьезный рост фиксируется по направлению США – на более чем 90%.
Главные направления грузинского экспорта:
Россия – 375,6 млн долларов, рост на 3,2% по сравнению с январем-августом 2023 года;
Турция – 287,6 млн долларов, рост 12,2%;
Китай – 181,7 млн долларов, снижение на 18,8%;
Армения – 101,2 млн долларов, рост 2,7%;
Азербайджан – 86,5 млн долларов, снижение на 11,5%;
США – 86,2 млн долларов, рост 90,2%;
Швейцария – 68,2 млн долларов, рост 17,1%;
Украина – 56,2 млн долларов, рост 24,8%;
Болгария – 52,1 млн долларов, снижение на 71,8%;
Казахстан – 50,9 млн долларов, рост 9,9%.
На местный экспорт в январе-августе пришлось 43,7% от всего объема продукции, продаваемой из Грузии. Экспорт с учетом реэкспорта за отчетный период достиг 4,1 млрд долларов, что 2,5% больше данных прошлого года.
В данном случае крупнейшая группа экспорта — это легковые автомобили. Главные направления экспорта (с учетом реэкспорта) — Кыргызстан, Казахстан и Азербайджан.
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