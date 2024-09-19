

Хазарадзе: Одним из приоритетов является повышение пенсии до 1000 лари

19.09.2024 20:28





Одним из главных приоритетов предвыборной программы коалиции «Сильная Грузия» – «Путь Ильи» является повышение пенсии до 1000 лари. В рамках предвыборной кампании коалиции лидеры «Сильной Грузии» информируют общественность о повышении пенсий. Сегодня лидер коалиции Мамука Хазарадзе встретился с пенсионерами и ответил на их вопросы.



По информации «Сильной Грузии», для завершения программного документа и обеспечения пенсионерам достойной старости коалиция запланировала следующие шаги: увеличение пенсии до 1000 лари; Увеличение налога/сбора казино и игрового бизнеса с 15% до 25%; принятие мер по прекращению практики злоупотреблений системой пенсионных кредитов и овердрафтов; Обещание, что принятые «Грузинской мечтой» поправки в законодательство относительно пенсионного фонда, упрощающие распоряжение пенсионными накоплениями (в связи с инвестированием менее 25%), будут отменены.



«Кроме того, «Сильная Грузия» собирается повысить налог для игорных компаний на 25 процентов. Эти компании действуют свободно, но развитые страны мира обязывают их платить дополнительные налоги за привилегию возлагать на общество определенные издержки. В некоторых местах, например, в американском штате Иллинойс, эти средства используются специально для поддержки пенсий, что и намерена сделать «Сильная Грузия». Игорная индустрия забрала много денег из домов грузин; Таким образом, мы обеспечим, чтобы часть этих денег пошла в грузинские дома», — говорится в информации «Сильной Грузии».







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