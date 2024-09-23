

Глава МИД Грузии принял участие в «Саммите будущего» в рамках 79-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН

23.09.2024 11:21





В рамках 79-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН, министр иностранных дел Грузии Илия Дарчиашвили от имени грузинской делегации принял участие в «Саммите будущего», инициированном генеральным секретарем ООН Антониу Гутерришем.



По информации МИД, Илья Дарчиашвили присутствовал на церемонии открытия саммита, после чего выступил в интерактивном диалоге по вопросам совершенствования институтов глобального управления и устойчивого развития.



«В своем выступлении Илья Дарчиашвили подчеркнул важность международных финансовых институтов в преодолении вызовов, стоящих перед миром. Он также обратил внимание на успешное сотрудничество Грузии с мировыми финансовыми институтами, а также подробно рассказал об экономической и финансовой политике страны, в результате чего в Грузии в последние годы наблюдается устойчивый экономический рост. Он отметил усилия правительства по содействию дальнейшему экономическому развитию страны, включая развитие глобальных транспортных проектов и инфраструктуры, и в связи с этим выразил надежду на успешное сотрудничество с международными финансовыми институтами.



«Саммит будущего» проводится под эгидой Генерального секретаря ООН в рамках Генассамблеи. В мероприятии приняли участие главы государств и министры иностранных дел стран-членов ООН. «Саммит будущего» продлится несколько дней. Премьер-министр Грузии обратится к участникам пленарной сессии саммита», — отмечается в информации МИД Грузии.







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