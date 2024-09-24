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Новые автобусы запустили из Рустави в Тбилиси
24.09.2024 15:23
С 24 сентября по маршруту Рустави — Тбилиси будут ездить 25 новых автобусов. Об этом сообщила мэр города Нино Лацабидзе. Автобусы будут отправляться из Старого Рустави, конечная остановка в Тбилиси — территория вокруг Дворца спорта.
Детали. Стоимость проезда останется прежней. Для обычных граждан — 2,5 лари, для людей с инвалидностью — 1,5, а для студентов — 1 лари, пишет Radio Tavisupleba.
По словам мэра Рустави, ежедневно из города в Тбилиси ездят 30 тысяч человек. Большинство из них пользуются общественным транспортом. Год назад уже запустили 12 автобусов от выезда из Рустави в тбилисский район Исани.
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