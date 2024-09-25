

В «Сильной Грузии» пообещали превратить Кутаиси в логистический хаб

25.09.2024 17:58





Лидеры коалиции «Сильная Грузия» провели предвыборную встречу с населением Кутаиси. Оппозиционеры представили местному электорату информацию о проектах, которые коалиция планирует осуществить в городе в случае победы на выборах.



Единственный способ реализовать планы — это отстранить «Грузинскую мечту» от власти, подчеркнул один из лидеров коалиции Бадри Джапаридзе.



«Мы находимся в самом сердце Грузии, в городе Закария Палиашвили и Анны Каландадзе, который опустошен и разрушен, что является примером несправедливого и вредного правления, которое «Мечта» осуществляет последние 12 лет.



«Сильная Грузия» обещает, что Кутаиси вернет себе ту функцию, которую он имел в историческом контексте Грузии как образовательный, промышленный и культурный центр. Кутаиси вновь возродится, и сердце Грузии снова оживет.



Наша задача – чтобы Кутаиси приобрел функцию логистического хаба. Расположение Кутаиси позволяет этому городу быть узлом авиаперевозок, а также железнодорожным и транспортным узлом.



В то же время мы создадим сотни новых рабочих мест в Кутаиси. Наша задача — вернуть кутаисцев в родной город», — заявил Бадри Джапаридзе.



Источник: SOVA

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