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В «Сильной Грузии» пообещали превратить Кутаиси в логистический хаб
25.09.2024 17:58
Лидеры коалиции «Сильная Грузия» провели предвыборную встречу с населением Кутаиси. Оппозиционеры представили местному электорату информацию о проектах, которые коалиция планирует осуществить в городе в случае победы на выборах.
Единственный способ реализовать планы — это отстранить «Грузинскую мечту» от власти, подчеркнул один из лидеров коалиции Бадри Джапаридзе.
«Мы находимся в самом сердце Грузии, в городе Закария Палиашвили и Анны Каландадзе, который опустошен и разрушен, что является примером несправедливого и вредного правления, которое «Мечта» осуществляет последние 12 лет.
«Сильная Грузия» обещает, что Кутаиси вернет себе ту функцию, которую он имел в историческом контексте Грузии как образовательный, промышленный и культурный центр. Кутаиси вновь возродится, и сердце Грузии снова оживет.
Наша задача – чтобы Кутаиси приобрел функцию логистического хаба. Расположение Кутаиси позволяет этому городу быть узлом авиаперевозок, а также железнодорожным и транспортным узлом.
В то же время мы создадим сотни новых рабочих мест в Кутаиси. Наша задача — вернуть кутаисцев в родной город», — заявил Бадри Джапаридзе.
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